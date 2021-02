Nas bancas a edição 1105 do Tribuna da Madeira

“Precisamos de um governo com medidas claras”



A eurodeputada social-democrata foi palestrante convidada no evento do Rotary Clube do Funchal. Em entrevista ao «Tribuna» abordou a situação atual da economia e fez uma análise sobre a sobrevivência das pequenas e médias empresas regionais. Cláudia Monteiro de Aguiar é a relatora principal do Plano Estratégico para o Turismo e afirma que o relatório que tem à sua responsabilidade “aponta um caminho, apresenta soluções com base na realidade vivenciada desta crise pandémica e económica”.

“Não podemos perder tempo com guerrilhas partidárias”



O presidente da direção da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo defende a necessidade de repensar numa nova estratégia para a ilha. Miguel Velosa afirma que o Porto Santo está “ligado ao ventilador”.

“Atentado ambiental”, dizem eles!



O projecto do Governo Regional para a Estrada das Ginjas, em plena Floresta Laurissilva, causa polémica desde que foi anunciado. Esta semana, após o prazo da consulta pública da Avaliação de Impacte Ambiental, oito organizações ambientalistas voltaram a ‘apontar o dedo’ ao executivo de Miguel Albuquerque.

Caminho Real 23 “é rico em história”



O aventureiro Jackson Groves percorreu o Caminho Real à volta da ilha em sete dias. O percurso foi descrito em diário e pode ser lido no seu blog journeyera.com, com fotos publicadas. Groves afirma que foi uma forma perfeita de terminar os seus seis meses na ilha. “Obrigado pelas memórias, Madeira”.

Reabilitar é revitalizar as cidades



A Reabilitação Urbana é “desafio da década” para o Funchal. 70 edifícios estão a ser reabilitados na baixa da cidade.

Artistas homenageiam Carlos do Carmo



Sid Saint, Vânia Fernandes e Pedro Gouveia lançam versão de ‘Lisboa Menina e Moça’ com nova roupagem em homenagem a Carlos do Carmo.

Governo “reconhece o direito”… a exigir da República



O Governo Regional (GR) “reconhece o direito” das Câmaras Municipais da Região Autónoma da Madeira receberem os 5% do IRS, mas o dinheiro deve vir dos “cofres do Estado”. Isto “a exemplo do que acontece com os restantes municípios em território nacional”, apontou na sua página oficial do Facebook, esta quarta-feira, o executivo de Miguel Albuquerque.

Ultra Skyrunning Madeira garante reembolso da inscrição



Caso a prova seja cancelada devido à Covid-19. Serão também retiradas as taxas e respetivos períodos de inscrição.

