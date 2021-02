Digital: As alterações sentidas no turismo em 2020

O turismo é um dos setores mais importantes da economia portuguesa, contribuindo para 19,1% do PIB do país. Esta percentagem faz de Portugal o 5º país com maior contributo do turismo para a riqueza produzida anualmente, à frente de congéneres como a Áustria, a Espanha, a Itália, a Turquia ou o Reino Unido. Num ano tão atípico como o de 2020, este é também um dos setores que concentra maior preocupação por parte da classe política, ao ponto da eurodeputada Sara Cerdas ter apelado à Comissão Europeia para a criação de formas de incentivo à inovação e ao desenvolvimento sustentável no setor do turismo nas Regiões Ultraperiféricas. Este pedido surge no sentido de garantir uma maior modernização para o setor, numa altura em que muitos negócios ligados ao turismo enfrentam uma autêntica metamorfose por causa das circunstâncias vigentes e respetivas medidas estatais, mas também devido à adoção massiva do digital.



O turismo cultural é muito popular um pouco por todo o mundo e acaba por ser ainda hoje o prato forte das maiores cidades mundiais. Pelo menos na primeira visita, as pessoas têm sempre uma grande curiosidade pelos aspetos históricos e culturais das cidades e procuram visitar os monumentos e museus mais importantes. Em 2020, os museus virtuais ganharam um novo ímpeto e as visitas culturais sucederam-se ao Museu d’Orsay, em Paris, ao Newseum, em Washington DC, ou ao Ohara Museum of Art, em Kurashiki, no Japão. Estas “visitas” permitem uma flexibilidade total através de um computador ou de um dispositivo móvel, sem filas ou pressões para sair da sala, sendo uma excelente forma de enganar as saudades por museus.

Outro tipo de turismo que sofreu adaptações em 2020 foi o turismo desportivo. Durante todo o ano, muitas pessoas deslocam-se às zonas montanhosas para fazer ciclismo de montanha, imitando ídolos do ciclismo como Eddy Merckx, Miguel Indurain ou João Almeida. A zona centro do país acaba por ser um dos locais mais procurados, já que o sopé da Serra da Estrela oferece desafios com dificuldades bastante heterogéneas. Este ano marca a ascensão do ciclismo indoor com simuladores para plataformas, que permite pedalar em cenários como o Stelvio, o Mont Ventoux ou o Pienza através de casa. O Road Grand Tours é o mais conhecido e está disponível gratuitamente. O jogo aposta em gráficos avançados, avatares personalizáveis e algumas bicicletas diferentes, não dispensando um smart trainer ou um medidor de potência para oferecer uma experiência imersiva.



Ao longo do ano, muitos aficionados do jogo viajam para participar em torneios especiais ou para visitar casinos em Las Vegas, Macau ou Monte Carlo. Também em Portugal existem muitos turistas que visitam o país com esta escolha em mente. Em 2020, o turismo de jogo teve uma adesão menor e isso permitiu um crescimento assinalável de portais dedicados a casinos online, como os listados em sites como Casinos.pt. Neste momento, existem muitos casinos portugueses autorizados em que se pode explorar os jogos mais populares dos casinos tradicionais, como as slot machines, o poker, a roleta, o bacará ou o blackjack. A indústria dos casinos online teve um crescimento superior a 70% em 2020 e essa popularidade justifica-se com a comodidade de jogar a qualquer hora e em qualquer lugar, os bónus atrativos de boas-vindas e, logicamente, a diversão associada a estes jogos. Esta maior popularidade dos portais não se cingiu aos jogos de casino e aconteceu também na área do crédito pessoal, com o portal Compara+, e no setor automóvel, com o aluguerdecarros.pt, onde ambas as plataformas registaram um incremento aprazível de visitas.

Costuma dizer-se que uma mudança de status quo acontece quando há uma influência muito forte exercida por fatores externos, ao ponto de uma realidade aceite como normal se alterar definitivamente. Ora, o ano de 2020 está repleto de indicadores singulares que influenciaram irreversivelmente vários setores. A juntar a isto, o digital usufruiu de uma adesão ainda maior nos últimos meses, o que ajudou a alterar alguns hábitos e comportamentos, como prova o setor do turismo. Esta é uma altura em que vários negócios puramente digitais gozam de um crescimento sem precedentes, aproveitando o contexto particular e criando as bases para construir vantagens competitivas. Num setor tão importante, não é descabido pensar-se que estas alterações sentidas no turismo em 2020 desencadeiem maior competitividade entre segmentos ou despoletem o aparecimento de nichos de mercado.