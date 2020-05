Cerdas quer turismo e transportes na vanguarda

A eurodeputada Sara Cerdas apelou à Comissão Europeia a criação de formas de incentivo à inovação e desenvolvimento sustentável no sector do turismo e transportes nas Regiões Ultraperiféricas (RUPs). A ideia é “garantir uma maior modernização e versatilidade ao sector”, uma vez que “as regiões ultraperiféricas podem ser usadas estrategicamente, pela União Europeia, como potenciadoras de projetos-piloto neste âmbito”.

A socialista enviou as suas contribuições para o programa de trabalho da Comissão Europeia para o próximo ano, actualmente em discussão no Parlamento Europeu, e ao seu grupo político, onde especificou estas prioridades e directrizes políticas em relação às RUPs. Cerdas considera que Bruxelas deve trabalhar num programa específico para o sector de turismo, a fim de garantir uma transição justa e sustentável, permitindo que o sector se adapte de acordo com o pacto ecológico europeu.

“As regiões ultraperiféricas, devido às suas especificidades, e considerando a sua importância geoestratégica para a União Europeia, devem ser utilizadas na investigação e melhoria de novos projectos sustentáveis nos sectores de turismo e transportes, de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu”, refere a eurodeputada. “O investimento a longo prazo nos setores de turismo e transporte é crucial para incentivar a inovação nas regiões ultraperiféricas, a fim de fornecer uma base sustentável para o desenvolvimento socioeconómico. São um local privilegiado para a aplicabilidade de projectos experimentais-piloto nestes sectores.”