“A Comissão Europeia não está a fazer o suficiente! Esperávamos muito mais!”. Foi assim que a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar interpelou hoje, em audição parlamentar, o responsável pela Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu. Em debate estava o impacto da pandemia covid-19 no sector do Turismo e Viagens, no qual a social-democrata deu voz à posição e a várias medidas apresentadas pela Tourism Task Force, já dirigidas por carta ao comissário Thierry Breton.

Quando o comissário anunciou que a Comissão entregaria respostas e um plano de recuperação do sector numa Conferência Europeia de Turismo, em Setembro, a eurodeputada garantiu que “se não apresentarmos soluções agora e aguardarmos por Setembro será o fim de muitas micro, pequenas e médias empresas”.

“O sector precisa de apoio directo, para enfrentar e gerir o imediato”, reforçou Cláudia Monteiro de Aguiar, dando o exemplo de Portugal, o terceiro país dos 27 Estados Membros da União Europeia (UE) mais dependente do turismo, sector que tem um peso de 16.5% no PIB do país.

A eurodeputada exigiu “compromisso, vontade e coragem política da Comissão em apresentar a linha de orçamento para o turismo que o Parlamento tem vindo a pedir há anos”.

“Independentemente do formato, o crucial é que as medidas apoiem os Estados-Membros mais afectados, com base no critério do impacto do turismo no PIB, como é o caso de Portugal”, assinalou.

Na sua intervenção, o comissário Breton alertou que “o turismo e viagens, de todas as pastas que é responsável enquanto comissário, está nas suas prioridades, porque não é apenas um dos sectores mais afectados mas também aquele que vai demorar mais tempo a recuperar”. Thierry Breton lembrou que é necessário “reinventar o sector, usando as novas realidades digitais, da sustentabilidade e económicas”.

O comissário concluiu que a UE precisa de um ‘Marshall Plan” e que o Turismo será o beneficiário número um”.