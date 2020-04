Angariação de camisas de homem 100% em algodão para realização de máscaras de proteção individual

A Sociohabitafunchal E.M., através da Oficina Solidária e Loja Social, solicita a todos os colaboradores da Autarquia que tenham camisas de homem que já não utilizem e que sejam 100% em algodão, façam-nos por favor uma doação, para realizarmos máscaras de proteção faciais, em mais uma medida ao combate do novo coronavírus.

Desde o dia 15 de abril, em todos os espaços da Empresa Municipal, o uso de máscaras é obrigatório como forma de reduzir o contágio, uma norma com base nas orientações da Direção Geral de Saúde.

Numa fase, em que já estamos no terceiro “estado de emergência”, a Oficina e o Botão Solidário, em colaboração com as animadoras socioculturais afetas aos espaços municipais, têm vindo a confecionar máscaras de proteção com recurso a tecidos reciclados, mediante os critérios das normas estipuladas pela Organização Mundial de Saúde.

No entanto para fazer face às necessidades atuais, necessitamos de tecido para produção de maior quantidade com o objetivo de facultar às famílias residentes nos conjuntos habitacionais, ajudando desta forma a evitar a propagação do vírus nos espaços comuns destes empreendimentos e centros comunitários.

A sua doação permitirá dar continuidade a um trabalho solidário com base numa proteção de confeção sustentável, amiga do ambiente, sem custos, levando a comunidade local à adoção de medidas seguras e eficazes.

Para entrega e mais informação através do número 291 002 360 ou e-mail: oficinasolidaria.funchal@gmail.com / botao.solidario@cm-funchal.pt