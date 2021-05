911Pharma: a nova plataforma online que será um complemento a uma farmácia física

Lançada a 27 de abril, a 911Pharma é uma plataforma multifacetada, 100% online e de acesso livre e gratuito, com conteúdos criados por farmacêuticos e outros profissionais de saúde, que tem como objetivo aumentar a literacia na saúde fornecendo informação atual, interessante e com um enorme rigor técnico e científico ajudando no combate às “fake news”.

Criado por um grupo de farmácias (Somos Farmácia), funcionará como complemento de uma farmácia física, ou seja, terá aconselhamento farmacêutico e respostas às dúvidas do dia-a-dia e dará sempre prioridade a um acompanhamento personalizado e de grande proximidade, com o benefício adicional de estar disponível a qualquer hora do dia, num computador, num smartphone ou num tablet.

“Sentimos que é nossa responsabilidade, enquanto profissionais de saúde, de fornecer informação sobre questões relacionadas com a saúde dos portugueses de forma clara, apresentada numa linguagem simples e que tenha uma garantia de elevada qualidade técnica e científica. Queremos contribuir para um crescimento da literacia em saúde e acreditamos que o 911Pharma vai ajudar este propósito”, refere Jorge Costa, farmacêutico e coordenador do 911Pharma.

“O 911Pharma é um site que tem a preocupação de apresentar informação útil para uma boa compreensão dos produtos, do mecanismo da doença e da saúde”, afirma António Hipólito de Aguiar, diretor técnico de farmácia.

Este site apresenta uma inovação pioneira: a Dr.ª EMA. Esta é a primeira farmacêutica virtual (Avatar) em Portugal, com quem os utilizadores poderão interagir e que estará sempre disponível para ajudar, responder a dúvidas, garantir o aconselhamento e acompanhamento de proximidade que as pessoas esperam ter quando entram numa farmácia.

“Adicionalmente, queremos contribuir para a digitalização das farmácias, colocando-as na esfera online, tornando-as permanentemente disponíveis para todos os utentes mesmo para aqueles que não se podem deslocar.

A presença digital funciona como um complemento do atendimento que é feito ao balcão, não sendo necessário o utente deslocar-se à farmácia para manter o contacto, para se aconselhar, para esclarecer dúvidas ou mesmo para solicitar a dispensa de medicamentos. Uma relação assim é uma relação mais forte e permite uma maior afinidade dos clientes com a sua farmácia”, acrescenta Pedro Nunes do Grupo Somos Farmácia.

Brevemente, o site 911Pharma vai ainda lançar a sua loja online, onde será possível encontrar uma diversificada gama de produtos de saúde, beleza e bem-estar que poderão recolher numa farmácia do Grupo Somos Farmácia à escolha ou serem entregues em casa de forma rápida, cómoda e segura.

A nova e pioneira plataforma virtual vai também fazer a ligação com a farmácia de preferência dos utilizadores para que, de uma forma simples e cómoda, possam ter os medicamentos das suas receitas médicas dispensados e agendar marcações em qualquer um dos serviços farmacêuticos à disposição.