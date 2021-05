Marinha Portuguesa organiza exercício multinacional com mais de 1500 militares

Entre os dias 3 e 14 de maio, ao longo da costa ocidental portuguesa, vai realizar-se um dos maiores exercícios organizados pela Marinha Portuguesa, o CONTEX-PHIBEX 21, que conta com a participação de mais de 1500 militares portugueses, espanhóis, italianos e norte americanos.

O exercício CONTEX-PHIBEX 21 é um exercício naval e anfíbio que tem como objetivo treinar e aperfeiçoar as aptidões da Força Naval Portuguesa, em conjunto com as forças armadas de outros países, para dar resposta a cenários de crise.

Neste contexto, são treinadas várias valências como a vigilância e interdição de espaços marítimos, desembarque anfíbio, operações de forças especiais, resposta a cenários de multiameaça (aérea, submarina e de superfície), reabastecimento no mar e, ainda, a operação de veículos autónomos.

No CONTEX-PHIBEX 21 participam vários meios da Marinha Portuguesa como os navios Álvares Cabral, Figueira da Foz, Sines, Tridente, Cassiopeia e Pégaso, e também uma Força de Fuzileiros, o Destacamento de Ações Especiais, o Pelotão de Abordagem e o Destacamento de Mergulhadores Sapadores Nº1 e Nº2. O exercício conta, ainda, com a participação d navio anfíbio USS Carter Hall e da aeronave MV22, da Marinha dos Estados Unidos, do navio ITS Antonio Marceglia, da Marinha Italiana, e dos navios ESPS Almirante Juan de Bornón e ​ESPS Patiño,​ da Marinha Espanhola.

Este exercício contribui de forma significativa para a manutenção dos padrões de prontidão e interoperabilidade das unidades participantes, bem como a coesão de todas as forças e comandos envolvidos, nomeadamente da Força Naval Portuguesa.