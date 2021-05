Europeu de Natação Adaptada recebe 55 mil euros

A Associação de Natação da Madeira vai receber 55 mil euros para auxiliar à realização do Campeonato Europeu de Natação Adaptada, que decorre até ao dia 22 de Maio, no Funchal. O protocolo de atribuição do apoio financeiro com a Secretaria Regional da Economia é celebrado amanhã, 19 de Maio, nas Piscinas Olímpicas da Penteada.

O protocolo assinado pelo Secretário Regional da Economia (Rui Barreto) e pelo Presidente da Associação de Natação da Madeira (Avelino Silva) “visa a comparticipação financeira de despesas no âmbito do transporte dos cerca de 750 atletas/participantes no evento, distribuídos por 44 seleções nacionais, considerando a importância do evento para a dinamização da economia regional, bem como para a diversificação da oferta turística e desportiva, mas também económica da Região”.

O Campeonato Europeu de Natação Adaptada «World Para Swimming European Open Championships», assinale-se, é uma prova internacional de natação adaptada em que são apurados atletas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.