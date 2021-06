Inscrições para o “Rali Marítimo Município de Machico” abertas até 9 de julho

Já se encontram abertas as inscrições para o Rali Marítimo Município de Machico 2021, aos interessados podem fazê-lo a partir do Portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova terá início no dia 16 de julho com as habituais verificações documentais e técnicas no Fórum Machico pelas 17:30 até às 19:45.

No sábado dia 17 começa a competição na estrada com a primeira prova especial de classificação agendada para as 11:41 na Matur, seguindo-se a caravana para a vila do Porto da Cruz onde aí vai estrear um novo traçado nos ralis na Madeira, com um troço de 11,30KM que tem início mesmo no centro da vila pelas 12:24 seguindo até à Portela para a realização da terceira especial de classificação às 12:57.

O Rali será disputado em sistema de round, após uma ida ao Parque de Assistências no Parque Desportivo da Água de Pena, a caravana volta a repetir as mesmas classificativas com a segunda passagem pela Matur a se realizar às 14:45, o regresso ao Porto da Cruz pelas 15:28 seguindo para a Portela às 16:01. O Rali termina com uma 3ª passagem pela da classificativa da Matur pelas 16:39.

O pódio está marcado para o Centro da Cidade de Machico pelas 18:15h.