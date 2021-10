As Arcadas do Pelourinho acolhem, neste fim de semana, nos dias 30 e 31 de outubro, o ‘Market in The City’ Outono-Inverno. Trata-se de um evento privado que tem por objetivo dar oportunidade às marcas que operam online e que não têm loja física.

O ‘Market in The City’ encerra hoje com a atuação musical de Miguel Rival no palco das Arcadas Pelourinho – Old City Center, pelas 17 horas.