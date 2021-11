Nas bancas a edição 1144 do Tribuna da Madeira

‘Mão pesada’ nas discotecas



Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) vai fazer fiscalização no fim-de-semana

para evitar fraudes com os certificados de vacinação.

“O CDS foi literalmente engolido pelo PSD”



Está instalada a crise no CDS, com um ambiente cada vez mais ‘crispado’, o que tem causado saídas de peso. A ‘crise de sobrevivência’ do partido também poderá ter influência a nível regional. O «Tribuna» falou com João Catanho, ex-militante centrista, que foi expulso há 4 anos. Numa análise a esta situação afirma que a crise nacional vai ter impacto na Madeira.

Hotéis não conseguem recrutar em Portugal



O Turismo debate-se com uma escassez de mão-de-obra que empresários, associações do sector e até o Observatório da Imigração consideram que pode ser colmatado com o recrutamento em países estrangeiros. A falta de recursos humanos no sector é entendida como “um travão à recuperação económica”.

Trabalhadores da hotelaria “não precisam de profissão ‘mais glamorosa e sexy’”



Ricardo Lume, deputado do PCP-M, diz que “é necessário combater a precariedade e valorizar os salários no sector da hotelaria e similares.

“Viabilizar e manter os postos de trabalho” na Frente MarFunchal



Na reunião da Câmara Municipal do Funchal (CMF), decorrida nesta quinta-feira, a Frente MarFunchal foi um dos pontos em análise.

Noite do Mercado ainda sem certezas



O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) não assume para já qualquer compromisso em relação à Noite do Mercado, a se realizar no dia 23 de Dezembro.

Em declarações à comunicação social, após a reunião camarária desta quinta-feira, Pedro Calado referiu ser seu desejo que o evento decorra este ano (quase) dentro da normalidade. Contudo, o presidente da autarquia adianta: “Estamos a assistir ao crescimento do número de casos diários de Covid-19 e tudo vai depender do que for definido pela autoridade de saúde”.

Nesse sentido, Pedro Calado e Pedro Ramos, Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, vão reunir em breve, para decidir sobre esta matéria.

Subsídio de Mobilidade chega aos porto-santenses



Os porto-santenses vão começar a usufruir de um apoio que, até agora, estava disponível apenas para os madeirenses que se deslocassem à «ilha dourada». Com o novo modelo de Subsídio de Mobilidade Aérea e Marítima, o Governo Regional quer atenuar as dificuldades impostas pelo afastamento geográfico e promover a continuidade territorial.

Calado ‘anula’ derrama para atrair investimento



A Câmara Municipal do Funchal prepara-se para acabar com a cobrança da derrama às empresas do concelho. Pedro Calado, o presidente da autarquia, quer extinguir o imposto municipal cobrado sobre o lucro tributável em IRC já no Orçamento camarário de 2022. Miguel Silva Gouveia não concorda, porque os maiores contribuintes do imposto são “grandes empresas que continuarão a estar no mercado independentemente da existência da derrama”.

Gouveia faz análise do processo autárquico



A análise foi feita sobre os 40 dias e noites que se perfizeram desde que ocorreram as eleições autárquicas. Miguel Silva Gouveia afirma que mantém íntegra “a minha lealdade, reconhecimento e gratidão” à Cidade do Funchal.

Vinho Madeira reforçado no mercado asiático



O Vinho Madeira será promovido novamente no continente asiático, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), estando presente em feiras e provas de vinhos na China e no Japão.

“Inicia-se um caminho que não será fácil”



Os órgãos sociais do Club Sport Marítimo, eleitos a 22 de outubro, tomaram posse no passado dia 5 de novembro. Rui Fontes passa a liderar o Marítimo, terminando assim com a era de Carlos Pereira que durou 24 anos.

