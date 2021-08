Nas bancas a edição 1133 do Tribuna da Madeira

Partidos “fora da lei”



Sucedem-se as queixas por “infração às regras” e uso dos dinheiros públicos para “financiar propaganda com fins partidários”. Enquanto o PS-M acusa o Governo Regional de “falta de respeito pela população”, a CDU ‘dispara’ contra o PS e a «Coligação Confiança», apontando o dedo ao candidato Miguel Silva Gouveia. A campanha eleitoral para as autárquicas vai decorrer de 14 a 24 de Setembro.

Atingida meta de 70% com vacinação completa



A Região Autónoma da Madeira atinge, esta segunda-feira, 23 de agosto, a meta de ter 70% da população com a vacinação completa contra a COVID-19.

Para assinalar o momento, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitou o Centro de Vacinação do Funchal.

Posições “retrógradas” da Comissão Nacional de Eleições



A Comissão Nacional de Eleições (CNE mandou, a meados deste mês, a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC) retirar várias publicações feitas pelo município nas redes sociais. Estava em causa uma “violação da lei que estabelece o regime jurídico da cobertura jornalística em período eleitoral e regula a propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial’.

Estado de calamidade renovado com alteração no recolher



Miguel Albuquerque realçou que outubro iniciará já com «medidas mais efetivas de desconfinamento».

Funchal “Levantado do Chão”



A Cidade do Funchal assinalou o seu 513º aniversário com a sessão solene e entrega de Medalhas de Mérito Municipal. No seu discurso, Miguel Silva Gouveia realça que o destino é “colocar o Funchal na senda da Capitalidade Europeia como uma cidade mais sustentável e próspera, mais justa, mais reabilitada, mais inovadora, mais livre e mais participada”.

Sinal “animador” no porto do Funchal



Barreto quer APRAM preparada para o futuro e mais competitiva.

O porto do Funchal deverá receber 111 navios a partir de Outubro, naquilo que é uma retoma em força de um sector fortemente condicionado pela Covid-19. Rui Barreto recebeu a tutela da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e quer tornar a empresa mais competitiva. Quanto ao «ferry« de ligação com o continente… é competência do Estado.

1º Congresso Internacional de Bioética “é uma clara aposta do ISAL”



O 1º Congresso Internacional de Bioética, que se realiza nos próximos dias 15 a 17 de setembro, conta com a parceria do Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL. Esta parceria surge na sequência do protocolo de cooperação celebrado com o Centro de Estudos de Bioética – Madeira e prevê a participação de vários docentes do ISAL, como moderadores e palestrantes convidados do congresso.

Consolidação de escarpas para “segurança” e “mitigação de riscos”



Foi apresentada uma proposta pela candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, na freguesia de São Pedro, mais precisamente na Rua Velez Caroço, com vista à consolidação de sete escarpas um pouco por todo o concelho, ao longo do próximo mandato camarário. O candidato à Presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia, explicou que “o objetivo é continuar a aprofundar o trabalho que tem sido realizado pela Autarquia ao nível da segurança e da mitigação de riscos na cidade, sendo que nos últimos anos já foram investidos sete milhões de euros para o efeito.”

“Saltos Altos” aborda o universo feminino



O espetáculo intitulado “Saltos Altos” marcará a abertura da Temporada Artística 2021/22 do Teatro Municipal Baltazar Dias já no próximo dia 1 de Setembro.

A apresentação do evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, assim como também estiveram presentes Ricardo Araújo (produção), Juliana Andrade (criação, direção artística e coreografias) e Diana Pita (criação e direção de atores).

