Calado promete intervir no bairro de Santa Maria Maior

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’, liderada por Pedro Calado, visitou, esta quarta-feira, o bairro camarário de Santa Maria Maior e ouviu muitas queixas dos moradores contra os actuais executivos da Câmara Municipal do Funchal e da junta de freguesia. Reclamam obras de remodelação que até agora não foram feitas. O bairro, com 100 habitações, no qual residem mais de 300 pessoas, encontra-se em estado avançado de degradação, sendo visível a falta de limpeza.

O cabeça-de-lista à CMF, acompanhado do candidato à junta de freguesia, Eduardo Rodrigues, entrou em algumas moradias, a pedido dos munícipes, tendo constatado haver condições precárias que carecem de solução urgente.

Pedro Calado referiu que, nos últimos 8 anos, os moradores não tiveram qualquer ajuda por parte da autarquia nem da Sociohabita em termos de obras de remodelação. “Assistimos a necessidades muito graves de pessoas e de habitações que estão completamente degradadas e abandonadas, quer pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, quer pela própria autarquia”, refere.

O candidato pela coligação PSD/CDS atesta que as pessoas estão “indignadas” e “desejosas” de mudança. “Aquilo que nos transmitiram, é que esperam com muita ansiedade que o ‘Funchal Sempre à Frente’ ganhe as eleições para poder fazer a remodelação urgente destas moradias”, sublinha Pedro Calado que também observou “um completo desleixo e desrespeito pela qualidade de vida das pessoas”.

“Nós não podemos admitir que numa freguesia em pleno coração da cidade ainda existam graves problemas de saneamento e até ambientais e de salubridade destas casas”, salientou o candidato, que assume o compromisso de mudar este sistema. “Queremos dar dignidade às condições de vida destas populações e de modificar esta forma de estar e de viver”, sustentou.

Pedro Calado deixou outras promessa, requalificar o polidesportivo, que se encontra degradado e votado ao abandono.