Nas bancas a edição 1166 do Tribuna da Madeira

Mexida na ciclovia “é birra política de um menino mimado”

Afirma Dina Letra, sobre a decisão de Pedro Calado em “destruir” a ciclovia na zona da Ponte do Ribeiro Seco. A Coordenadora regional da Madeira do BE sublinha, contudo, a legalidade desta medida do autarca do Funchal, tendo em conta que “todo aquele projeto foi alvo de apoios comunitários”. Em declarações ao «Tribuna» Dina Letra considera “mais grave” que da ILMA até Câmara de Lobos a Estrada Monumental “está uma lástima com muitos buracos na via”. Focando o cenário atual de crise na Madeira, em que as famílias estão a sentir muito os aumentos do custo de vida, a bloquista afirma que os 150 mil euros para esta nova alteração “é deitar dinheiro para o lixo”.

“Sempre de fora dos lucros”

Aumento na cana sacarina não tranquiliza os produtores. O Governo Regional, através do secretário com a tutela da Agricultura, já garantiu que vai aumentar o preço da cana-de-açúcar em 2023 e chegar a “um valor ainda mais justo”. A Oposição diz que os produtores “recebem uma miséria” e que “passados mais de 500 anos sobre a colonia não podem continuar a ser tratados como escravos”. Os engenhos decidiram pagar mais 2 cêntimos por quilo este ano.

Governo gastou 45 milhões em ‘propaganda’

Acusação é do PS-M e refere-se à produção de biocombustível. A produção de biodiesel, apresentada pelo Governo Regional como “projecto pioneiro ao nível mundial”, vai ficar definitivamente pelo caminho. O presidente da EEM diz que hoje “não tem interesse” para o ‘core business’ da empresa. PS e JPP falam em esbanjamento e vergonha.

“Alcançámos níveis que nos distinguem positivamente”

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marcou presença na sessão de encerramento do XVI Encontro JUTRA, realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O encontro, organizado pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e pela JUTRA, trouxe ao Funchal eminentes Advogados, Magistrados e Professores, da área do Direito do Trabalho em Portugal e no Brasil, que abordarão a “Liberdade de expressão do trabalhador subordinado e whistleblowing”, os “Direitos de Personalidade e Proteção de Dados Pessoais”, “O Trabalho através de Plataformas Digitais”, “A Justiça do Trabalho”, “Fontes do Direito do Trabalho – A prevalência do negociado sobre o legislado” e a “Precariedade Laboral”.

‘Furacão da Madeira’ no Campeonato Nacional

Nelson Andrade, volta a competir em 2022 no Campeonato Nacional de Montanha. Desde a sua primeira participação na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, o madeirense sempre marcou a diferença, dada a espectacularidade da sua condução, a velocidade demonstrada e a sua simpatia pessoal, tornando-se um dos pilotos em destaque naquela temporada.

Curral das Freiras

Impactos do projeto do teleférico nos habitats de espécies protegidas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista alertou para os impactos negativos que o projeto do teleférico do Curral das Freiras poderá ter, nomeadamente no que diz respeito à destruição de parte do habitat de várias espécies protegidas, algumas das quais em risco de extinção.

Confraria Enogastronómica lidera Federação

Os novos órgãos sociais da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) tomaram posse, ontem, dia 9 de abril de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mira. Recorde-se que a única lista candidata, encabeçada pela Confraria Enogastronómica da Madeira, foi eleita no passado dia 26 de Março de 2022, na sede da Confraria dos Nabos e Companhia.

IVBAM promove sorteio com Vinho Madeira e Chocolate

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) lançou uma oferta de brindes (giveaway) no Instagram do Vinho Madeira, no qual serão sorteadas, individualmente, quatro garrafas de Vinho Madeira, juntamente com um caixa recheada com nove deliciosos brigadeiros, reunindo deste modo, cada prémio, uma prazerosa combinação.

‘À Descoberta da Música’ no Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias receberá mais duas sessões do projeto ‘À Descoberta da Música’. Os alunos do 1ºCiclo do Externato Adventista do Funchal e da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco deslocar-se-ão, no próximo dia 29 de abril, com a primeira sessão entre as 9h30 e as 11 horas e a segunda entre as 11 horas e as 12h30.

Monumental ‘esburacada’

