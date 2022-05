Juventude de Gaula ‘faz história’

O Juventude de Gaula foi derrotado, este sábado, dia 7, pelo Santacruzense, por 4-3. Porém, a derrota não impediu a equipa gaulesa de se sagrar campeã da I Divisão Regional e, nesse sentido, o Juventude de Gaula garante assim a subida à Divisão de Honra do futebol regional.

As 4 equipas (Nacional B, Choupana, Santacruzense e Juventude de Gaula) acabaram com 24 pontos, mas os gauleses e os alvinegros tinham vantagem. Isto porque fizeram mais pontos nesta segunda fase. O Juventude de Gaula torna-se campeão por possuir uma melhor diferença de golos.

No final do jogo, e após uns breves minutos, os jogadores ficaram a saber que tinham feito história. Foi um momento de euforia por parte dos jogadores e dos adeptos que invadiram o campo do Complexo Desportivo Bráulio de França para festejar esta vitória.

Fotos: Só Desporto