Nas bancas a edição 1177 do Tribuna da Madeira

“O Porto Santo não pode ser tratado como mais um Município”



O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou, no Dia do Concelho, que “o Porto Santo vai ter de melhorar os seus pontos de atratividade”. José Manuel Rodrigues considera que “a insularidade não é uma fatalidade, mas é uma condição de vida”.

ABAMA quer “respeito” pelos agricultores



A Associação de Organizações de Produtores da Banana da RAM manifestou-se contra as declarações de Albuquerque de que “a banana é muito bem paga ao produtor”. Foi, em comunicado, que Antonino de Abreu refere que o governante atira “areia para os olhos” dos agricultores e da população em geral. E afirma: “Não aceitamos que seja enviada para a Meia-Serra a banana que produzimos”.

Subida dos preços “dá força” ao protesto na rua



A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida esteve no centro do Funchal a contactar com a população para afirmar que é necessário a mobilização das pessoas para pressionar os Governos para tomarem medidas para combater o aumento dos preços.

Como referiu o porta voz da Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida, Fernão Rodrigues, “após a realização de um conjunto de iniciativas de protesto contra o aumento do custo de vida o Governo Regional e o Governo da República propagandearam políticas que iriam servir para combater a escalada galopante dos preços, na realidade tais políticas não tiveram efeito prático. Podemos dar como exemplo a redução do ISP que 2 semanas após a aplicação da medida as margens de lucro das grandes empresas petrolíferas absorveram a redução do ISP e o consumidor final paga cada vez mais.

Mar é “um dos maiores activos da Madeira”



A Conferência Mundial dos Oceanos procurou fazer um apelo aos líderes mundiais e decisores políticos para que elevem a ambição, mobilizem parcerias, aumentem o investimento em abordagens científicas inovadoras e empreguem soluções baseadas na natureza para reverter o declínio na saúde dos oceanos. A Madeira esteve representada em Lisboa.

Confiança propõe manuais escolares gratuitos até ao 12º ano



A equipa da Confiança apresenta esta semana em reunião de Câmara uma proposta com o objectivo de estender a atribuição de manuais escolares gratuitos no concelho do Funchal até ao 12º ano. A Câmara Municipal do Funchal vem implementando progressivamente, desde 2017, a gratuitidade dos manuais aos alunos do concelho do Funchal, apoiando cerca de 4.500 alunos até ao 9º ano de escolaridade.

IVBAM distinguido como ‘Entidade do Ano’



No âmbito da cerimónia de entrega dos Prémios Prestígio da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) foi distinguido com prémio de ‘Entidade do Ano’.

A AMPV conta com 102 municípios, ligados entre si pelas tradições comuns ao vinho e à sua cultura, e com territórios fortemente caracterizados e definidos pela vinha e o mundo rural.

“Município do Funchal estará sempre com os comerciantes”



Autarquia assinalou o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. A Câmara Municipal do Funchal não quer que os comerciantes exerçam a sua actividade em incumprimento ou paguem o que não estão obrigados legalmente. O município, segundo Cristina Pedra, “estará sempre com os comerciantes, não com uma postura punitiva, mas com uma ação proactiva, procurando potenciar as vendas e maximizar os lucros”. Na terça-feira houve acção de formação no Mercado dos Lavradores.

Jovens preparados e qualificados para o setor do Turismo



O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, no âmbito do Roteiro da Formação, onde a deputada Cláudia Gomes realçou a importância da aposta de formar mão-de-obra para corresponder às necessidades do mercado.



Madeira regista o maior aumento na habitação



A Região Autónoma da Madeira (RAM) é a que regista maior aumento do preço médio de venda de habitações (+25,4%), subindo de 354.800 euros para 444.885 euros, face a Junho do ano passado. O aumento foi avançado, na quarta-feira, pelo Barómetro Imovirtual. O estudo foi baseado em dados disponíveis na plataforma, através da qual foi analisada a evolução dos preços médios anunciados de venda e arrendamento de casas em Portugal.

“Honramos o clube e a região”



Martim Barradas recebeu o prémio de melhor jogador e melhor marcador do Torneio Estrela Cup 2022, que decorreu em Aveiro, onde o alvinegro madeirense marcou 7 golos.

