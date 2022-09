Nas bancas a edição 1186 do Tribuna da Madeira

“O regime não tem emenda”

A unidade de produção de biocombustível do Porto Santo, o heliporto do Porto Moniz, a ‘Fábrica das Moscas’ da Camacha e a marina do Lugar de Baixo são alguns dos exemplos da “tresloucada governação” realizada na Madeira, que a CDU diz não ter “qualquer preocupação de rigor ou de responsabilidade ética no uso dos dinheiros públicos”. Mas os ‘escangalhanços do regime’, segundo o partido, não é feito apenas de “falhanços do passado” «jardinista». Isto porque a “mesma linha continua a prolongar-se no tempo com o actual Governo Regional”.

“O PS é a única alternativa de governação”

Sérgio Gonçalves assegurou que o Partido Socialista é a única alternativa de governação na Madeira e comprometeu-se a trabalhar com dois grandes objetivos: o desenvolvimento da Região e a melhoria das condições de vida de todos os madeirenses e porto-santenses.

“Ao contrário deste CDS, o Bloco de Esquerda não se vende”

Dina Letra garante que o BE-M sempre defendeu “o interesse público e não os nossos interesses”. Em resposta a declarações em ‘tom crítico’ feitas ao seu partido, nomeadamente dos deputados municipais João Paulo Marques e Gonçalo Pimenta, a coordenadora regional do BE afirma: “Trouxemos uma lufada de ar fresco democrático à cidade do Funchal, fizemos parte dessa história, da sua construção e da sua implantação, e temos muito orgulho nisso”.

Expo Porto Santo pretende dinamizar a economia da ilha

A Expo Porto Santo abre portas, de 2 a 11 de setembro, no pavilhão multiusos. O evento conta com 122 espaços, a participação de 45 empresas, 30 das quais do Porto Santo. Estarão presentes empresas da Madeira e de Portugal Continental, nomeadamente das regiões do Alentejo e Serra da Estrela. O objetivo do certame é, segundo o presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo (AICT), “dinamizar” a economia da ilha.

“As pessoas não se manifestam com medo de represálias”

A afirmação é do dirigente do núcleo regional movimento Habeas Corpus. Filipe Fernandes garante que pretende continuar a ajudar o maior número de pessoas que necessitem. Revela que tem sido abordado por muitas pessoas, solicitando a sua ajuda em vários processos. Inclusive, já foi confrontado com a hipótese de se candidatar às eleições regionais.

12 milhões a investir em contadores inteligentes

A Região vai investir, até 2025, cerca de 12 milhões na compra de 126 mil contadores inteligentes, que serão instalados nas casas dos madeirenses, sem qualquer custo para os cidadãos, conforme sublinhou o presidente do Governo Regional, após visitar o centro de comando da Empresa de Eletricidade da Madeira. Um esforço que permitirá aos madeirenses terem acesso, ao minuto, ao que estão consumindo. Miguel Albuquerque lembra que todo aquele investimento, a concretizar no âmbito do PRR pela EEM, somará aos dois milhões de euros gastos no Porto Santo, para equipar toda a ilha (4 mil contadores) e aos 400 mil euros para instalar seis mil contadores no sítio da Ajuda, no Funchal.

Governo “mente aos madeirenses”

PS-M diz que o executivo regional “só não reduz impostos porque não quer”. A carga fiscal na Madeira, segundo o PSD-M, é a mais baixa do país desde 2015. PS e JPP não concordam e consideram que há folga para reduzir impostos. A decisão, garantem, é “única e exclusiva” do Governo Regional, que se “recusa a aplicar o diferencial” previsto no Estatuto Político-Administrativo e Lei de Finanças Regionais.

“PSD e CDS estão mais do que unidos”

Face às declarações feitas por Miguel Silva Gouveia, o Presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Funchal, Gonçalo Pimenta, reage e emite o seguinte comunicado: “O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, mostra, uma vez mais, como, aliás, tem sido recorrente desde setembro de 2021, com a sua estapafúrdia acusação de que o CDS abandonou a cidade, que ainda não digeriu a derrota, depois do banho eleitoral que a população lhe deu.

É “indisfarçável” a instabilidade na actual gestão do Funchal

«Instabilidade na CMF: cinco renúncias e uma suspensão». É assim que o vereador Miguel Silva Gouveia resume a situação atual patente na Câmara Municipal do Funchal. A nota de imprensa, enviada pela equipa da Confiança, no passado dia 18, refere: “Na reunião de câmara desta quinta-feira, confirmou-se a instabilidade vivida no seio do executivo municipal com a renúncia ao mandato por cinco vereadores da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ e com a suspensão por 60 dias da vereadora com os pelouros da educação, ciência e apoio social. Depois de uma mal explicada alteração de pelouros operada em Fevereiro e de uma primeira suspensão do mandato por motivos de saúde em Abril, que promoveu ao executivo outra vereadora do CDS, hoje a Câmara Municipal do Funchal ficou a conhecer a terceira vereadora a assumir esta importante pasta da educação e do social nos próximos dois meses”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online