Nas bancas a edição 1199 do Tribuna da Madeira

“O perigo está sempre ao lado”

António Francisco é formador na área de socorro com cordas e coordena a equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses em montanha/urbano/canyoning/teleféricos. Em entrevista ao «Tribuna» garante que todas as operações em que foram ativados “o objetivo foi sempre concluído” e que os objetivos para o futuro passam por “continuar a manter esta equipa sempre operacional”.

PS e PSD culpados por insegurança que se “alastra”

CDU diz que governantes afastaram a PSP da segurança pública. A CDU foi à Camacha, ao Estreito de Câmara de Lobos e a Santo António para acusar o PS nacional e o PSD-Madeira de “hipocrisia política”. Em causa está o encerramento de postos da PSP, que segundo Edgar Silva terão contribuído para o “agravamento da insegurança”. “Foi por decisão dos governos do PS e do PSD que foram desmantelados os projectos de policiamento de proximidade”, acusou o coordenador regional da CDU.

“Temos de vencer as Eleições Regionais”

O apelo foi feito por Miguel Albuquerque. Foi no arranque do Conselho Regional do PSD/Madeira, que decorreu no passado dia 26, na Casa das Mudas, na Calheta, que Miguel Albuquerque deixou o apelo para as próximas eleições regionais. O líder dos Social-democratas vincou “temos de ganhar, de forma contundente, as Eleições Regionais do próximo ano”, justificando este apelo “para bem do nosso povo, da autonomia e do desenvolvimento integral da Madeira”.

Reforço da aposta na Economia Social

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira entende que os Estados e os Governos devem promover a Economia Social e apoiar as Instituições de Solidariedade Social (IPSS), mas, também, lembrou que as IPSS têm de apostar na sustentabilidade, na formação dos seus profissionais, no trabalho em rede” e devem contribuir para uma “sociedade mais justa e mais inclusiva”.

Funchal recebeu 41 Bandeiras Eco-Escolas

A vereadora do ambiente, Nádia Coelho, recebeu as 41 Bandeiras Verde – Galardão Eco-Escolas referentes aos estabelecimentos de ensino do Município do Funchal galardoados no ano letivo 2021/2022. Foi no decorrer do XV Seminário Regional Eco-Escolas da RAM, que teve lugar no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos.

Volume de emprego com níveis inferiores a 2010

Entre 2010 (62.461) e 2020 (60.335) houve uma diminuição de cerca de 2 mil trabalhadores no arquipélago da Madeira, o equivalente a 3%. No que à idade dos trabalhadores diz respeito, a Madeira é a região do país com menos trabalhadores abaixo dos 35 anos (27%). Há uma predominância de trabalhadores entre os 35 e os 44 anos (31%) e entre os 45 e os 54 (26%). Os setores responsáveis por gerar mais emprego são o alojamento e restauração (18%), o comércio a retalho (13%) e a construção e promoção imobiliária (13%). Entre as profissões com maior crescimento entre 2019 e 2020, destacam-se o pessoal de companhia, os ajudantes de quarto, os agentes funerários, os prestadores de cuidados a animais e os especialistas em base de dados e redes.

Aldeia de Natal regressa com muitas novidades

A Aldeia de Natal, que estará patente no Largo do Colégio, foi apresentada nesta segunda-feira. Trata-se de um investimento de 60 mil euros, como destacou a vice-presidente da autarquia, sendo que a abertura acontece a 06 de Dezembro e o encerramento a 09 de Janeiro. Na apresentação, a vice-presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, que apelou à participação neste espaço, salientou a existência de «grandes novidades», em concreto, «o regresso do comboio» e respectiva estação, até por ter sido, na edição do ano passado, um dos pedidos mais reiterados pelas crianças.

Sindicato mostrou-se “sensível”

Greve nos portos foi suspensa com patrocínio da Direção Regional do Trabalho. A dependência do abastecimento por via marítima da Madeira e Açores levou à suspensão da greve que estava agendada para os portos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Em causa estava a “implementação do projecto de proposta de diploma que “reconhece a natureza especialmente penosa e desgastante da actividade profissional exercida pelo pessoal técnico de pilotagem ao serviço das administrações portuárias, garantindo a estes profissionais a justa possibilidade da aposentação/reforma a partir dos 60 anos de idade”.

«NEM MAIS 1!» – “Grito de alerta” das mulheres que sofrem em silêncio

O Bloco de Esquerda Madeira associou-se ao grito de alerta de tantas mulheres que sofrem em silêncio, promovendo uma iniciativa política para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A porta-voz desta iniciativa, que se realizou no passado dia 25, foi Carina Quintal, membro da Comissão Coordenadora Regional.

“A cada ano que passa os números são mais assustadores. Se por um lado indicam que há mais denúncias, também revelam que estamos muito longe de eliminar este flagelo que resulta de séculos de vigência de uma sociedade patriarcal, machista e que continua a entender a mulher como um ser subserviente e não como igual”, refere em comunicado enviado à redação.

Maioria chumba “vantagens para o comprador”

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recusou o Projecto de Resolução do PS-Madeira que defendia a «Implementação da Lota Digital e do Leilão Online na RAM». PSD e CDS/PP, a maioria, votou contra. Os votos favoráveis vieram de toda a oposição, constituída por PS, JPP e PCP. A Lota Digital, uma medida do Simplex Mar, é uma plataforma de comercialização digital que liga pescadores e compradores. “Com a Lota Digital, o pescado capturado é vendido ainda no mar, facilitando a primeira venda a preços mais competitivos e o peixe mais fresco.

Linha de crédito foi “absoluto sucesso”

Madeira “pioneira no país” no apoio dado às empresas na conjuntura pandémica. O PS-M pediu uma Comissão de Inquérito sobre as “falhas na operacionalização” da linha de crédito às empresas afectadas pela Covid-19 e obteve a conclusão de que foi “um absoluto sucesso”. O presidente da ACIF admitiu em Julho o facto de haver empresas que podiam enfrentar situações de insolvência quando houvesse uma definição clara do que foi o “resultado” da linha INVEST-RAM.

Aumento da pressão de pastoreio ameaça pastagens mais secas

Um estudo internacional com a participação de Alexandra Rodríguez, Helena Castro e Jorge Durán, investigadores do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), agora publicado na prestigiada Science, concluiu que o aumento da pressão de pastoreio ameaça as pastagens nas regiões mais secas.

Jipes ‘visitaram’ o Porto Santo

Os três primeiros fins de semana do mês de novembro ficaram marcados pela visita dos jipes ao Porto Santo, em três viagens cujo foco principal foi a promoção e divulgação dos produtos agrícolas e agroalimentares regionais, nomeadamente sob a marca coletiva “Produto da Madeira” e “Produto da Madeira – Porto Santo”, que se tem constituído como um efetivo instrumento, confiável e sustentado, de diferenciação e valorização das produções agrícolas, agroalimentares e do artesanato da Região Autónoma da Madeira, reconhecida pela grande maioria dos consumidores e com procura privilegiada pelos distribuidores locais.

