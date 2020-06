Nas bancas a edição 1072 do Tribuna da Madeira

Hospital continua a ser “propósito firme”

Não houve empresas interessadas em fazer o novo Hospital Central da Madeira pelo preço que foi proposto pelo Governo Regional. Agora terá que haver novo “procedimento”, que a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas prevê para entre Setembro e Outubro. Garantido, para já, é a “irrevogável necessidade da Região Autónoma da Madeira em dispor de um novo Hospital que responda às actuais e futuras carências na área da saúde”.

Carreira “específica” de medicina dentária será pioneira na Região

O Conselho de Administração do SESARAM e o Diretor Clínico, Dr. Júlio Nóbrega, reuniram, nesta terça-feira, com o Representante da RAM no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Gil Alves, e membros do Grupo de Trabalho nomeado pelo Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil, Dra. Ana Catarina Melo e Dr. Pedro Gomes, para analisarem a proposta do Grupo de Trabalho, que permitirá a criação da carreira de medicina dentária no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

«Podem contar com este Executivo para amparar a crise»

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, no passado dia 18, a sua Prestação de Contas relativa ao ano de 2019, uma vez mais com valores de excelência, conforme assumiu na ocasião o Presidente da Autarquia. A votação contou com os votos favoráveis da Coligação Confiança, a abstenção do CDS e os votos contra do PSD.

Falta “uma imensidão de coisas”

José António Castro aponta que têm sido apresentadas pelo Movimento várias propostas para resolver os problemas das populações mas que “têm caído em saco roto”. Afirma que o compromisso do Mais Porto Santo “é com a população que nos elegeu” e garante: “Não deixaremos que o próximo orçamento municipal para 2021 seja eleitoralista”.

Madeira renomeada para «Melhor Destino Insular da Europa»

A Madeira está a competir com outros 11 destinos de referência mundial. Até ao dia 17 de agosto, data em que termina a votação, a APM vai estar a mostrar as valências da região e a convidar todos os entusiastas por estas ilhas únicas a votarem nas mesmas.

Camisola de CR7 vai a leilão

Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de futebol do mundo, autografou uma camisola da Juventus, que será leiloada online entre os dias 22 de junho e 6 de julho. O valor vai reverter para o Fundo Emergência abem: COVID-19, que se destina a dar acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde aos cidadãos que ficaram economicamente mais vulneráveis em consequência da atual pandemia. De referir, Santa Cruz foi o primeiro concelho da Região Autónoma da Madeira a ativar este Protocolo.

Máscaras geram queixas na DECO

A maior parte dos consumidores que registaram uma queixa contra a 365 Inbox no portal Reclamar pagaram várias dezenas de euros por máscaras e outros dispositivos de proteção individual, tão procurados em tempo de pandemia. «Em todos os casos, a transação foi efetuada com sucesso via internet e o pagamento concretizado, mas os artigos encomendados tardaram em chegar ou não foram sequer entregues aos destinatários», segundo informação da Deco Proteste.

Nova família de microalgas é descoberta

H á uma nova família de microalgas de água doce. A descoberta foi efetuada por investigadores da Universidade de Coimbra (UC), com a colaboração da Universidade de Carlos em Praga, Universidade de Ostrava e Instituto de Biologia do Solo da Academia Checa das Ciências, na República Checa, e da Universidade de Ozarks, nos Estados Unidos da América. O estudo que permitiu a identificação e descrição desta nova família de microalgas de interesse comercial teve a duração de três anos e os resultados acabam de ser publicados na revista científica Journal of Phycology.

Produção de banana e maracujá ‘nasceu’ do apoio do PRODERAM

Uma emigrante da Venezuela é a responsável por esta produção que destina-se ao mercado nacional e regional, que contou com apoio no valor de 131.499,43 euros.

PS-M defende compensação para Agentes Culturais

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) promoveu, esta manhã, em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias, uma conferência de imprensa que contou com a intervenção do deputado socialista Paulo Cafôfo. O parlamentar aproveitou o momento para defender um plano de compensações para os agentes culturais da Região, um sector fortemente prejudicado pelos efeitos da pandemia.

ZOOM e SKYPE foram recurso maior que a Telescola

Os resultados de um inquérito da Fixando junto de 700 famílias com filhos a estudar revelam que apenas 10% não precisou de comprar equipamento para suportar as necessidades impostas pelo ensino à distância. Segundo a maior plataforma online para a contratação de serviços locais, 69% dos inquiridos teve de adquirir computador portátil, 22% um tablet ou ipad, 21% um smartphone, 21% auriculares, 20% um computador de secretária e apenas 10% não teve de adquirir equipamento. Percebe-se assim que os portugueses estavam pouco preparados para o ‘choque’ do confinamento, e foram obrigados, em média, a investir €304 euros por aluno com a transição do ensino presencial para o ensino à distância.

