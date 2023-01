Nas bancas a edição 1203 do Tribuna da Madeira

“Mentiras e propaganda eleitoralista”

PSD e CDS querem “ouvir a sociedade civil” antes de apresentarem o próximo Programa de Governo. A chave do sucesso, afiançou Miguel Albuquerque, é “prometer pouco e cumprir”. Rui Barreto, o líder dos centristas, já disse que a “convergência” entre os partidos da coligação contribuiu para a “união na acção governativa”. Para Sérgio Gonçalves, o presidente do PS-M, o discurso do chefe do executivo madeirense “é revelador das mentiras e da propaganda eleitoralista”. “Quase metade” do actual Programa de Governo, afiança o maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, não passou de promessas.

Governo lança teleférico do Curral “às escondidas”

“Com tantas coisas que o Curral precisa de ver acauteladas, um teleférico não é, de todo, uma prioridade”, aponta a Iniciativa Liberal Madeira. Realça que “este projecto irá desfigurar” uma área protegida com uma paisagem única, para além de “ameaçar as zonas de nidificação duma ave endémica em risco”, a Freira da Madeira.

«Perspectivas 2023»

O «Tribuna da Madeira» decidiu auscultar personalidades de várias áreas de actividade sobre o que anteveem para 2023. Esta semana, José Manuel Rodrigues, Miguel Gouveia, Ricardo Lume e Pedro Mendes Gomes abordam o ano que está quase a terminar e os desafios que o próximo apresenta. Nas «Perspectivas para 2023», o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira assinala que há “indicadores que permitem ter esperança de que a tormenta passe ao largo das nossas ilhas”, o vereador da Câmara Municipal do Funchal espera “igualdade de oportunidades no acesso aos recursos públicos”, o deputado não tem dúvidas que “é possível viver melhor na nossa terra” e o empresário deseja que 2023 “seja tão bom ou próximo como os anos de 2019 e 2022”.

59 postos de fogo ‘dão brilho’ ao espetáculo pirotécnico

Está tudo encaminhado para a noite do fim de ano. O Plano de Coordenação para a passagem do 2022/2023 foi apresentado, na autarquia do Funchal, esta semana. O vereador Bruno Pereira detalhou os meios e os operacionais afetos nessa noite. Face à esperada afluência de pessoas na cidade, a segurança foi reforçada e será garantida por efetivos da Policia de Segurança Publica e Policia Marítima, bem como 70 operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal; Bombeiros Voluntários Madeirenses e Estrutura local da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira. Em relação aos meios de socorro, estarão no terreno 24 viaturas, incluindo: veículo urbano de combate a incêndios; ambulância de socorro; veículo para operações específicas; veículo de comando tácito; veículo florestal de combate a incêndios e outros. A estes, juntam-se os meios da Autoridade Marítima: 1 semirrígida; 1 Mota de água e a salvaguarda de salvamento marítimo.

Proteção Civil faz balanço do POCIR 2022

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, implementa todos os anos, durante o Verão, o POCIR – Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais, cuja principal finalidade consiste na garantia de coordenação e intervenção dos vários agentes de proteção civil, dos quais se destacam, numa vertente safety, os Corpos de Bombeiros da Ilha da Madeira, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, a Guarda Nacional Republicana – UEPS e das Forças Armadas – Exército, e numa vertente security, a Polícia de Segurança Pública, contando também com os demais organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios.

Região Autónoma da Madeira crise “Pode passar ao largo”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, em audiência, os dirigentes das 14 Ordens Profissionais que têm sede na Região, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, e que representam 8144 profissionais, no ativo. Numa conjuntura marcada pela crise, José Manuel Rodrigues pediu a ajuda destes líderes no atenuar da “tormenta anunciada para 2023”, de modo que a mesma possa “passar longe das ilhas da Madeira e do Porto Santo.”

Renda média sobe na Madeira

A subida refere-se ao mês de dezembro, face a 2021, e atinge o valor mais alto no ano. A Região Autónoma da Madeira está apontada como um dos distritos mais caros.

Mais de uma centena de médicos convencionados

Nos últimos anos a Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC) tem vindo a receber diversos telefonemas e informações por parte de cidadãos anónimos, colegas, amigos e familiares, dos entraves que lhes são colocados para que pessoas com doenças/acidentes graves possam aceder à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) seja para fazerem a sua reabilitação seja para ter cuidados em fim de vida.

“Vamos Cantar os Reis” cumpre a tradição

A Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira traz tradição à cidade do Funchal com as típicas sonoridades e cânticos da época. Integrado no Programa de Festas de Fim de Ano, sob a tutela da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e com a colaboração da Câmara Municipal do Funchal, realiza na noite de quinta-feira, 5 de janeiro, o evento “Vamos Cantar os Reis”, edição 2023, com início às 19:00 horas no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online