Nas bancas a edição 1208 do Tribuna da Madeira

Recursos do governo para as Ginjas e teleférico do Curral

“deviam ser aplicados na recuperação dos percursos pedonais”

Impulsionador do projecto Veredas & Levadas, que assinalou os 10 anos, António Gouveia faz um balanço positivo, realçando a boa adesão. Ao «Tribuna» fala sobre o objetivo desta iniciativa e o que tem sido realizado. Refere que, nos caminhos reais, “alguns troços estão em mau estado de conservação e outros ainda intransitáveis”, situação que considera ser “fruto do esquecimento a que foram sujeitos durante algumas décadas”.

Cuidadores precisam urgentemente de apoio psicológico



Apesar de se falar cada vez mais sobre os cuidadores informais em Portugal, sobre a importância do papel que desempenham, pouco se tem discutido sobre o impacto do mesmo na sua saúde mental e bem-estar. Foi isso que quis saber um inquérito realizado pela Merck, com o apoio do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, que conclui que a maioria destes cuidadores vê-se numa situação de vulnerabilidade – psicológica, emocional, social. De facto, 63,7% sentem dificuldade em estar à vontade ou descontraídos, 47,7% não são capazes de rir e/ou ver o lado positivo como faziam antes, 45,7% sentem-se muitas vezes ansiosos/contraídos e 37,4% não têm cuidado com o aspeto físico como deviam – colocaria 37,4% perderam a vontade de cuidar de si.

Queixas sobre o ruído

“As pessoas já estão fartas de promessas”



A Coligação apresentou, esta semana, a proposta de deliberação “Revisão do Regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem no Município do Funchal”. A proposta foi chumbada pelo PSD,

esta quinta-feira, na reunião camarária.

Exercícios para “limpar a imagem” do Governo



As comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira podem ter por objecto “qualquer matéria de interesse público relevante para o exercício das atribuições do Parlamento”. Várias foram realizadas ao longo dos últimos anos, mas apenas a que foi feita à política de gestão da TAP concluiu haver matéria “penalizadora” para os interesses da Região. Nas outras não faltaram críticas.

Renovação da frota espadeira



Governo junta armadores e construtor naval para debater modelo-tipo das futuras embarcações.

Comissão Parlamentar quer “descoberta da verdade”



Adolfo Brazão, o presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar que visa investigar o “favorecimento a grupos económicos” e as “obras inventadas” pelo Governo Regional (GR), surgida na sequência de declarações do ex-deputado Sérgio Marques, foi instalada na terça-feira. O deputado do PSD prometeu na tomada de posse “trabalhar de forma técnica e imparcial” na “descoberta da verdade”.

Consumo deve ser adequado aos recursos financeiros disponíveis



O presidente da CMF destacou a importância do Programa de Educação e Inclusão Financeira, iniciativa desenvolvida pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da Direcção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais, que se integra na estratégia de inclusão financeira 23/25 da Região e que hoje foi apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, apontando ainda que parece ter sido precisamente desenhado exactamente para a actual conjuntura.

Funchal já tem Conselho Municipal de Segurança



“É oportuno, eficaz e urgente a constituição do Conselho Municipal de Segurança do Município do Funchal”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal do Funchal durante a cerimónia de posse dos membros que integram a nova entidade Municipal que decorre da Lei n.º 33/98, de 18 de julho – que criou os conselhos municipais de segurança – alterada em 2015 e depois revista em 2019.

Pedro Calado referiu que em “boa hora” sentimos a necessidade de criar o Conselho Municipal de Segurança, que por vários motivos nunca foi constituído, tendo sido hoje aprovado, na reunião semanal do executivo municipal.

PS-M defendeu “alternativas” na forma de aplicar o dinheiro público



Os socialistas madeirenses consideram “oportuno” reduzir a estrutura do Governo Regional e as nomeações políticas, que Sérgio Gonçalves diz serem “um escândalo” com “custos nunca antes atingidos”. Para a maioria PSD/CDS, trata-se de uma “hipocrisia”. Lembram que o executivo socialista de António Costa é “o maior de sempre, desde 1976”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online