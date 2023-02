Nas bancas a edição 1211 do Tribuna da Madeira

“O PSD tem uma mão na Câmara e a outra na algibeira”



Uma iniciativa promovida pelo BE-M serviu para alertar os madeirenses para as consequências futuras, na zona da Praia Formosa, da decisão da autarquia do Funchal de suspender o Plano Director Municipal (PDM). Egídio Fernandes, deputado municipal pelos bloquistas, afirma que “aquilo a que se assiste, claramente, são os interesses privados, particularmente da área do imobiliário, a pressionarem o poder político”. Diz que “são tiques do passado”, o regresso do PSD “com uma mão na Câmara e a outra na algibeira”. As situações “menos claras” garante, serão denunciadas pelo seu partido.

PTP quer clarificação sobre o Bela Vista



Concessão do lar de idosos reúne críticas de vários quadrantes. O PTP quer que o Governo Regional “clarifique se salvaguardou os direitos dos trabalhadores” do Lar da Bela Vista ou está a fazer um “autêntico frete” com a concessão da instituição a privados. O Estabelecimento Bela Vista, que esteve inicialmente destinado a ser uma unidade hoteleira, tem merecido queixas e reclamações ao longo dos anos.

JPP vai passar as contas da GESBA a ’pente fino’

Élvio Sousa afirma que “está na altura de revelar aos madeirenses onde anda a empresa pública da banana a gastar o dinheiro dos agricultores”.

PAN e PPM contra o ‘quero, posso e mando’

Hipótese de venda do hospital não é bem acolhida. A venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após a conclusão do Hospital Universitário da Madeira, será para o PAN a prossecução da “política do ‘quero, posso e mando’”. Contra a intenção manifestada por Miguel Albuquerque está também o PPM, partido que defende, igualmente, a passagem do edifício a lar de idosos.

«Mondego» tem novo comandante

O primeiro-tenente Vasco Lopes Pires tomou posse a 15 de fevereiro, como Comandante no NRP Mondego, rendendo no cargo o primeiro-tenente Bruno Tristão de Brito, em cerimónia realizada no Comando da Zona Marítima da Madeira. O NRP Mondego encontra-se, atualmente, no porto do Funchal, a guarnecer o Dispositivo Naval Padrão, assegurando as ações de patrulha e vigilância marítima do arquipélago da Madeira, efetuando as rendições entre as ilhas Desertas e Selvagens.

Denúncia de falsos arquitetos

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos participou ao Ministério Público a prática de ilícitos penais de pessoas que, segundo o comunicado enviado à redação, “intitulando-se arquitetos, angariam potenciais clientes e executam para as pessoas que, acreditando serem mesmo arquitetos, aceitam os maus serviços daqueles, projetos de arquitetura frequentemente sem qualidade alguma e sem que obedeçam às regras de direito do Urbanismo e da Arquitetura, visto que as ignoram”. Lê-se ainda no documento: “Está em causa a prática de um crime de usurpação de funções. Visto que um desenhador ou um designer, não é um arquiteto, nem sequer um arquiteto de interiores. Nem, aliás, o podem ser, por impedimento legal”.

CMF chumba Medidas de Proteção à Habitação

A vereadora Sancha de Campanella afirma que face “à falta de comparência do actual executivo em desenhar soluções para este problema”, a Confiança continua “a cumprir o seu papel”. A Coligação apresenta a proposta de deliberação “Medidas Municipais de Protecção à Habitação”.

Funchal pediu desculpa às vítimas

Madeira associou-se a vigília contra os abusos sexuais na Igreja. O Bispo do Funchal participou na iniciativa que juntou cerca de 60 pessoas junto da Igreja do Colégio para “pedir perdão” às vítimas de abusos sexuais por parte de membros da Igreja Católica. A vigília surge numa altura em que um ex-padre madeirense ficou debaixo dos holofotes. O primeiro clérigo a ser condenado em Portugal pelo mesmo tipo de crime foi Frederico Cunha.

Manifesto pelos 50 anos do 25 de Abril

“Temos de impedir o regresso ao passado negro que Portugal e a Madeira viveram”



Um grupo de cidadãos signatários pronunciou-se para a Comissão para a comemoração dos 50 anos do “25 de Abril” na Madeira. O «Manifesto pela evocação na Madeira do 50.º aniversário do “25 de Abril”», cuja Petição Pública conta já com mais de 400 signatários, refere o seguinte teor: «Até 1974, Portugal vivia num ambiente sombrio e triste.



Bioeconomia como eixo para o “desenvolvimento sustentável”

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República considerou a bioeconomia como um dos eixos para o desenvolvimento sustentável do nosso País, destacando o elevado potencial que existe a este nível também nas Regiões Autónomas, atendendo às suas caraterísticas insulares e à extensão do território marítimo português. Marta Freitas falava numa conferência interparlamentar sobre ‘Bioeconomia Circular’, organizada no âmbito da Dimensão Parlamentar da Presidência Sueca do Conselho da União Europeia. Intervindo no painel subordinado à temática ‘Estratégias Nacionais e Regionais de Bioeconomia’, a parlamentar destacou o facto de a Transição Climática ser um dos pilares fundamentais do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, ao abrigo do qual foram reservados 145 milhões de euros para a aposta na Bioeconomia Sustentável.

PS-M promete centros de saúde abertos 24 horas”.

Sérgio Gonçalves assegurou que quando o PS for Governo na Região vai proceder à reabertura dos serviços de urgência dos centros de Saúde do Porto Moniz e de Santana durante 24 por dia. A garantia foi deixada, na manhã do passado sábado, dia 18, durante uma conferência de imprensa realizada junto ao Centro de Saúde do Porto Moniz, momento em que o líder socialista apontou o dedo à decisão do Governo Regional de não reabrir estes serviços no período noturno.

