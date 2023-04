Nas bancas a edição 1218 do Tribuna da Madeira

“Compadrio e uso abusivo do dinheiro dos contribuintes têm assumido dimensões inaceitáveis”

Francisco Gomes, analista político, prevê que as “Legislativas de 2023 poderão trazer novidades ao contexto político regional”.

Reclamações na saúde aumentam 62%

Problemas no atendimento, tratamento clínico indevido, dificuldades no agendamento, cobrança indevida e falta de informação entre os principais motivos de reclamação dos utentes no público e no privado.

Caça exige “explicações” de Susana Prada

O repovoamento de coelhos-bravos na ilha do Porto Santo é, há vários anos, tema que divide partidos, associações ambientalistas e o Governo Regional. Enquanto os dois primeiros apontam para a inexistência de estudos que justifiquem as medidas, o executivo destaca a importância da actividade cinegética para a economia local. Em Abril de 2021 houve uma “acção de repovoamento”, agora decorre um “período excepcional de caça”.

MPT propõe ”gorjetas” de 5%

Partido quer “aumentar os rendimentos de uma parte significativa da população”. Os empresários “queixam-se de falta de mão de obra… mas não aumentam salários”, o que leva o Movimento Partido da Terra a sugerir uma taxa de serviço aos clientes de hotéis e restaurantes. É, segundo o partido, uma forma de subir os rendimentos dos funcionários e melhorar a qualidade do serviço prestado pelos dois sectores.

Dia dos Monumentos e Sítios

ISAL assinala data com dois eventos

No próximo dia 18 de abril, data em que se assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL promove dois eventos integrados na programação nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2023, sob o tema “Património e Mudança”.

Cruz Vermelha inicia campanha

A campanha de Vales solidária Shop for Goodness, da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), está de regresso aos hipermercados de todo o país a partir do dia 13 de abril. Até ao dia 23 de abril, vai ser possível adquirir nas principais cadeias de hipermercados nacionais vales alimentares (azeite, bolachas, esparguete, grão, leite e salsichas) e vales monetários (1, 3 e 5 euros), que depois serão transformados em cartões recarregáveis para a compra de bens, que serão entregues a milhares de famílias apoiadas diariamente pela Cruz Vermelha.

Capela do Século XV é “nódoa” no Funchal

A reconstrução da Capela de São Paulo, mandada construir nos primórdios da colonização do arquipélago, foi prometida em 1996, por Miguel Albuquerque. O imóvel classificado como Património Cultural da Região Autónoma sofreu danos durante a construção da rede viária conhecida por Cota 40 e, desde então, permanece quase em ruínas.

CMF apresenta novos apoios

A Câmara Municipal do Funchal irá apresentar, no próximo dia 19 de abril, os novos apoios municipais, a fundo perdido, entre 60 a 80%, para quem abrir novos espaços comerciais ou para quem fizer investimentos que se reputem como necessários. O anúncio foi feito pela vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, durante a entrega de prémios aos vencedores da VI Edição do Concurso do Melhor Bolo de Chocolate do Funchal. Foram distribuídos prémios pelos primeiros classificados no valor de 150€, pelos segundos classificados de 100€ e pelos terceiros classificados de 50€.

Domingo é Dia Nacional do Motociclista

É já no próximo domingo, 16 de abril, a comemoração nacional do dia do motociclista, iniciativa que comemora o motociclismo, a liberdade, a camaradagem e o respeito, valores cultivados mundialmente pelos “motard’s”.

“A criminalidade não é algo que se resolva em feiras ou em festas”

O Chega-Madeira alerta para os dados do relatório anual de segurança interna. Miguel Castro afirma que “a criminalidade revela inacção política do governo e falta de verdade”.

Grupo Coral de Resende visita a Madeira

A Casa do Povo de São Roque do Faial, através do seu grupo coral, recebe de 10 a 16 de abril o Grupo Coral de Resende, constituído por 38 elementos. A visita daquele grupo do Distrito de Viseu insere-se num intercâmbio iniciado há 4 anos, quando o grupo coral da nossa Casa do Povo visitou o Município de Resende e a região do Douro interior, em junho de 2019. Entretanto tivemos a pandemia e só agora se proporcionou a visita do grupo continental à nossa região.

Contingente militar em missão na Roménia

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu, nesta quinta-feira, dia 13, em audiência o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, que foi acompanhado pelo 2.º Comandante das Forças Terrestres, Major-General Pedro Sardinha, e pelo Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Luís Monsanto.

