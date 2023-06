Nas bancas a edição 1226 do Tribuna da Madeira

“A Direita quer lugares no governo com Miguel Albuquerque”

Mariana Mortágua marcou presença na apresentação de Roberto Almada e Dina Letra como candidatos às próximas eleições legislativas regionais. A coordenadora nacional do BE não tem dúvidas de que o Bloco vai assumir regresso no parlamento regional e aponta os candidatos como “as pessoas certas” para fazer uma oposição de “combate” a Miguel Albuquerque.

A dinâmica dos TSD/M “é para continuar”

Miguel Albuquerque reconhece papel dos TSD/M e sublinha valorização dos trabalhadores na Região por oposição ao caos que se vive no continente.

Apoio às pequenas cirurgias “é solução para falhas da Saúde”

Filipe Sousa afirma que, para o JPP, “este programa não é um custo como encara o Governo, mas sim, um investimento na qualidade de vida da população”. “Se verificamos que o Governo Regional falha de forma desastrosa na área da saúde, cá estamos nós para apresentar soluções”, destacou Filipe Sousa, porta-voz da iniciativa do JPP, que decorreu na manhã do passado dia 2, em Santa Cruz.

Para Filipe Sousa “os dinheiros públicos são públicos e, por esse mesmo motivo, devem incidir na vertente onde existem carências”, lamentando por isso, os “ataques ferozes” ao programa de apoio às pequenas cirurgias de Santa Cruz, por parte de “governantes que têm uma responsabilidade ampla na salvaguarda da saúde da população da Madeira e do Porto Santo”.

«A corrupção é inaceitável na política»

O contexto político nacional e regional têm sido marcados por situações pouco claras, que implicam certos detentores de cargos públicos em redes de favorecimento e até enriquecimento ilícito. Tais casos são corrosivos para o normal funcionamento da Democracia, pois não só corrompem a imagem das instituições, como também aumentam o distanciamento entre governantes e governados, levando a um défice de legitimidade nas decisões e à perda do respeito geral pelos líderes e pelos partidos.

Discriminação nos Transportes Públicos de Passageiros

“É inaceitável que os operadores de transportes públicos das Regiões Autónomas não possam beneficiar dos mesmos apoios concedidos no continente. Não faz sentido. Apoiar as autonomias significa criar políticas públicas que reduzam desigualdades e não é de hoje que as ultraperiféricas têm custos acrescidos e constrangimentos que carecem de apoio justo do Governo da República e da União.”, afirma a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.

“Respostas e soluções” para o Norte

José Manuel Rodrigues afirma que Santana “enfrenta desafios e problemas” que podem ser resolvidos com “soluções”. Na sua opinião, Santana, o Norte, “têm tudo para dar certo”. O presidente da ALM sublinha “a necessidade de, na próxima Legislatura, a Madeira ter um Plano de Coesão Territorial”, com respostas e soluções para o problema demográfico e para os “desajustamentos e desigualdades entre concelhos”.

“Estamos a tratar o oceano e atmosfera como um esgoto”

Tendo em conta o Dia Mundial do Ambiente, assinalado nesta segunda-feira, dia 5, o PAN-Madeira manifestou-se através de um comunicado onde abordou esta matéria. “Ouvimos a Secretária Regional do Ambiente, defender que o esgoto no mar, são algas, que os plásticos reduziram, e eventualmente ainda iremos ouvir que o alcatrão das ginjas será ecológico e que o fumo dos carros é saudável!”, refere o Porta-Voz do PAN.

Comprar casa está 15 mil euros mais caro

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda, em Portugal. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de maio com abril deste ano e com o período homólogo, maio.

De forma geral, os anúncios de casas e apartamentos para venda aumentaram cerca de +7,4% em maio, face ao mês anterior.

