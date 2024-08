Nas bancas a edição 1285 do Tribuna da Madeira

Funchal a ‘ferver’ na habitação

20% das casas para arrendar estiveram menos de 24 horas no mercado. O Funchal encontra-se em segundo lugar entre as cidades portuguesas com mais arrendamentos de casas que estiveram menos de 24 horas no mercado. Grande parte da procura concentra-se nos preços inferiores a 750 euros mensais. A capital madeirense é onde existem mais apartamentos à venda com piscina, mas também uma das cidades que requerem maior taxa de esforço das famílias para arrendar casa.

Chega quer república a negociar quotas

Partido também exige quotas específicas para a Madeira.Francisco Gomes, deputado do CHEGA na Assembleia da República, quer que o governo da República inicie negociações com outros estados europeus e não-europeus com vista o alargamento das quotas pesqueiras. A juntar a isto, o parlamentar madeirense quer que o estado estabeleça conversações com a liderança política da União Europeia com vista a criação de quotas de pesca específicas para as regiões ultraperiféricas.

Serviço de Urgências será alvo de “reformulação profunda”

O Governo Regional tenciona lançar, em breve, o concurso público para a reabilitação do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que já necessita de uma reformulação profunda, de forma a não comprometer a segurança do ato médico, a qualidade e o humanismo do atendimento. A informação foi avançada pelo Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas , Pedro Fino, no Dia da Freguesia de São Pedro. Na ocasião, estando a representar o presidente do Governo Regional da Madeira, o governante referiu que o procedimento para o concurso público encontra-se a ser preparado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e vai finalmente avançar, “graças à aprovação do Programa do Governo e do ORAM 2024”, aponta. “Faço aqui um parêntesis, tendo em conta a ideia lançada pelo senhor presidente da junta de freguesia relativamente ao futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois da sua desativação. O Governo Regional, saberá, com toda a certeza, em momento oportuno, decidir sobre a melhor utilização a dar aos Edifício do atual HNM. Já há ideias em cima da mesa. Porém, com a vossa compreensão, essa informação só será avançada quando for formalmente tomada”, disse na sua intervenção.

Contas “fidedignas” para “escrutínio público”

Abstenções do Chega, PAN e IL permitiram aprovar a Conta da Madeira de 2022. A Conta da Região Autónoma da Madeira de 2022, um ano de retoma da actividade económica na sequência da pandemia de COVID-19, confirma o aumento das receitas arrecadadas pelo Governo Regional em impostos directos e indirectos. Nas contas “fidedignas” para “escrutínio público”, verifica-se que os rendimentos prediais tiveram maior contributo no aumento do IRC, que os impostos sobre o álcool aumentaram 28% face a 2021 e que a Região tem de ter em conta os juros da dívida.

“Esta vitória é uma grande honra”

A madeirense Ana Camacho vence a primeira edição de “Mistura Beirão”. A emocionante final de “Mistura Beirão”, programa promovido pelo Licor Beirão e pela TVI que celebra a arte da mixologia em Portugal, teve um desfecho vibrante no passado sábado, dia 20. A madeirense Ana Camacho foi coroada a grande vencedora da primeira edição, destacando-se entre os finalistas e conquistando uma vaga no prestigiado Curso Avançado de Bartending, em Nova Iorque. A final, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Rui Simões, contou com os jurados Fernão Gonçalves e Jaime Montegomery, e a presença especial da convidada Fernanda Serrano, que anunciaram o nome de Ana Camacho como a grande campeã desta competição única na televisão portuguesa.

Frente Mar do Porto Novo “ao abandono”

A CDU deslocou-se até ao Porto Novo, na Freguesia de Gaula, em Santa Cruz, onde realizou uma iniciativa política sobre o uso do litoral e a ausência de uma planificação defensora do interesse público, na ocupação da orla costeira na Região Autónoma da Madeira.

Nesta iniciativa junto à frente mar do Porto Novo, na zona de praia, que – segundo apontaram mais parece um vazadouro de resíduos – a CDU acusou os governantes de crime político contra o interesse público. Duarte Martins disse que “esta frente mar está completamente ao abandono, está ao “deus dará”, num estado vergonhoso.”

‘Bolo do Caco’ na Feira Quinhentista em São Miguel

A Associação Teatro Bolo do Caco marcou presença na primeira Feira Quinhentista fora da região, na ilha de São Miguel, onde levaram os mesmos trabalhos apresentados este ano no Mercado Quinhentista de Machico. Algumas das atuações tiveram como pano de fundo destaques da Ribeira Grande, concelho onde os artistas estiveram a trabalhar.

