Nas bancas a edição 1315 do Tribuna da Madeira

Mudança política “possibilita corrigir falhas”

Paulo Cafôfo desafia madeirenses a fazerem “história” e mudarem a Madeira. “Este é o nosso tempo! Este é o momento da mudança!”, afirmou o presidente do PS-M, no encerramento do XXII Congresso Regional do Partido, salientando que “a Madeira precisa de um novo começo” e que a mudança está nas mãos de cada um.

Paulo Cafôfo afirmou que, mais do que nunca, a mudança de Governo na Região é possível, mas salientou que essa é uma responsabilidade que não é apenas sua ou do PS, mas sim de todos os madeirenses e porto-santenses. “A mudança começa na nossa cabeça, nas decisões que tomamos, nas escolhas que estou certo que farão, para que nada continue igual”, declarou, vincando que “só dando força ao PS e votando no PS poderemos sair desta instabilidade e avançar”.

EMIR no Porto Santo custa mais 300 mil euros que em 2023

O Governo Regional prevê gastar, este ano, quase 830 mil euros com a emergência pré-hospitalar prestada pela EMIR no Porto Santo. São mais 300 mil relativamente a 2023, ano em que uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro passaram a estar em permanência na ilha. A presença dos técnicos altamente especializados tem-se reflectido “numa redução efectiva da transferência de doentes” para a Madeira.

“Precisamos de ter mais transparência na governação”

José Manuel Rodrigues sublinha também a necessidade de “ampliar a nossa autonomia, de regenerar a política, de mais responsabilidade e de menos instabilidade”. Na apresentação dos candidatos pelo CDS-M às eleições no próximo dia 23 de março, foram apontadas as soluções do partido para a crise económica e social que a Madeira enfrenta.

CDU quer Travar a betonização do litoral

A CDU desenvolveu, ao longo do dia 24, uma jornada de pré campanha sobre o litoral e orla costeira, onde Edgar Silva referiu que é preciso travar a betonização do litoral”.

A dirigente nacional do PEV – Partido Ecologista “Os Verdes”, Mariana Silva, que participou nesta jornada referiu, na visita a São Vicente: “Nesta visita que a CDU fez a S. Vicente é possível percebermos as consequências desastrosas para a Orla Costeira e para os valores naturais.

A ocupação do litoral de forma desenfreada e sem um controlo revela um desinteresse pela proteção ambiental, pela defesa da biodiversidade e o agravamento da vulnerabilidade aos riscos provocados pela alterações climáticas.

Atuar com visão estratégica e inovação

O Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles tomou posse, no dia 25 de fevereiro, como Comandante da Zona Marítima da Madeira (ZMM), e no âmbito da Autoridade Marítima Nacional, dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima de Porto Santo, rendendo no cargo o Capitão-de-mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira.

Governo admite “carência de meios” na Saúde

Convenção com prestadores privados pretende dar resposta a aumento de “elevadas suspeitas” de cancro.

“Defender a profissão e uma melhor justiça”

A Associação dos Jovens Advogados da Madeira (AJAM) inicia oficialmente um novo ciclo com a tomada de posse da nova direção para o mandato 2025-2027.

Olavo Câmara assume a presidência, sucedendo a Gustavo França Pitão, com a missão de estar ao lado dos jovens advogados madeirenses, de defender a profissão e de contribuir para uma justiça mais eficaz e acessível.

“Com uma equipa nova, disponível e empenhada, seremos capazes de responder aos desafios da nossa associação, mas também, acima de tudo, aos desafios da jovem advocacia, da profissão e da justiça na nossa Região Autónoma da Madeira.

“O Combate à entrada de droga no Porto Santo deve ser uma prioridade”

O PAN Madeira defende maior controlo na entrada no navio Lobo Marinho. Numa visita oficial feita à Ilha Dourada, o partido aponta que outra preocupação partilhada pelos porto-santenses prende-se com “os graves problemas de violência doméstica na ilha”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online