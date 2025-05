Nas bancas a edição 1327 do Tribuna da Madeira

PS alerta para “novos perfis de pobreza e exclusão social”

O PS-M defendeu na Assembleia Legislativa a implementação de “mecanismos de acompanhamento” para avaliar a evolução e eficácia das medidas implementadas contra a pobreza e exclusão social, nomeadamente através de um Observatório Regional, que teria por missão “monitorizar, estudar e propor políticas públicas eficazes e adaptadas às especificidades da Madeira”. A proposta apresentada ao executivo de Miguel Albuquerque não foi bem recebida no hemiciclo.

“Somos os grandes vencedores destas eleições”

JPP faz história e entra em São Bento com Filipe Sousa. O Juntos Pelo Povo (JPP) conquistou, no passado domingo, pela primeira vez, um lugar na Assembleia da República, após aumentar em quase três mil o número de votos no círculo da Madeira em relação ao ano passado. O melhor resultado do JPP foi obtido no concelho de Santa Cruz, onde o partido somou 24,59% e 5.759 votos, ficando apenas atrás da Aliança Democrática (AD). Nos restantes concelhos da Madeira, o partido teve desempenhos mais modestos, conseguindo um terceiro lugar na Calheta e ficando fora do pódio nos demais municípios. A eleição de Filipe Sousa, cabeça de lista pelo círculo da Madeira. Um ‘momento marcante’ que abre um novo capítulo na participação política do partido.

Empresários madeirenses e estrangeiros procuram parcerias de investimento

A Invest Madeira participou, pela primeira vez, no “Portugal Live It”, em Bruxelas. Na sexta-feira e no sábado, na semana passada, os empresários estrangeiros procuraram o evento para saber das oportunidades de investimento na Região. Das vantagens destacam-se os impostos mais baixos e a segurança das ilhas da Madeira e do Porto Santo. Esta foi, também, uma grande oportunidade para as empresas regionais mostrarem a qualidade dos produtos e de se afirmarem no coração da Europa.

Resiliência urbana “não tem fronteiras”

A Coordenação da Rede Nacional de Cidades Resilientes “é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na gestão e prevenção de riscos”, destaca vice-presidente da CMF, Bruno Pereira. O Funchal recebeu, esta quarta-feira, a abertura do 12.º Encontro Nacional de Cidades e Vilas Resilientes, um evento que reuniu autarcas, especialistas nacionais e internacionais para debater estratégias de resiliência urbana.

“Manter vivo” o Bordado Madeira

A Bordal esteve presente em Bruxelas, no evento “Portugal – Live it”. A Bordal esteve presente em Bruxelas, no evento “Portugal – Live it”, organizado pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, com o apoio do Invest Madeira, que este ano teve a Madeira como tema central.

Na edição de 2025, a Região Autónoma da Madeira assume um papel de destaque enquanto Região Convidada e principal patrocinadora do evento, que decorreu no prestigiado Press Club Brussels Europe.

GR ‘salvaguarda’ o “erário público”

A declaração de utilidade pública das parcelas de terreno destinadas à obra da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Madeira foi feita em 1999, a expropriação dos 14 mil metros quadrados em 2006, e o pagamento à Diocese do Funchal decidido apenas na semana passada.

POSEI desempenha “papel primordial” para a Região

O reforço e aumento de fundos ao nível do POSEI e uma visão oceânica para as Regiões Ultraperiféricas foi assunto levado a Bruxelas pelo secretário regional de Agricultura e Pescas. Outra prioridade desta governação apontada por Nuno Maciel foi a renovação da frota pesqueira. No caso particular da Região, o governante fez saber que não há entrada de novas construções no segmento da frota acima de 12 metros de comprimento desde 2009.

“Acesso directo e banhos em águas calmas”

Governo Regional volta a concessionar domínio público marítimo. O Governo Regional (GR) concessionou, por 30 anos, a “utilização privativa da parcela de terreno que integra o domínio público marítimo” ocupada pelo «Pestana Vila Lido Madeira»”, um empreendimento turístico pertencente à sociedade M&J PESTANA -Sociedade de Turismo da Madeira S.A. Na Resolução do Conselho do Governo Regional n.º245/2025, datada de 15 de Maio, é autorizada a celebração do contrato entre a Região Autónoma da Madeira (RAM), através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e a sociedade presidida pelo empresário madeirense Dionísio Pestana.

Esgrimista do Marítimo que estreou-se no Fundão

A Região Autónoma da Madeira esteve representada no Circuito Juvenil, no passado dia 26 de abril, na cidade do Fundão, por 5 esgrimistas de dois escalões (Iniciados e Cadetes).

