Edição nº 1331 do Semanário Tribuna da Madeira

Comportamento “incompatível com os valores democráticos”

A palavra ‘gaja’, proferida na terça-feira pelo secretário regional do Turismo Ambiente e Cultura, ao referir-se à deputada Sílvia Silva (PS), é “inaceitável em qualquer circunstância” e “ainda mais grave” por Eduardo Jesus estar “em pleno exercício de funções”, considerou o Livre. A “pouca-vergonha” feita no Parlamento, segundo Élvio Sousa, deputado do JPP, devia ter resultado na demissão do governante.

Orçamento Regional assume as “prioridades”

Chefe do executivo madeirense diz que documento assenta na boa gestão das contas públicas. O PSD admite negociações na especialidade do Orçamento Regional para 2025, desde que as propostas apresentadas pelos partidos da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira não sejam as “amplamente derrotadas pela população”. Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, realça a “consistência” do documento, que diz ter propostas “exequíveis” no que respeita à aposta na habitação, educação, ciência e saúde. Os partidos minoritários dizem que o executivo limita-se a repetir “promessas nunca cumpridas”, a manter “erros do passado” e a retirar “compromissos que o PSD tinha apresentado” anteriormente.

Esgotos ‘a céu aberto’ em Santo António

A CDU denuncia que, em pleno século XXI, ainda há localidades no Funchal “sem acesso a saneamento básico”. Ricardo Lume apontou a Levada do Pico do Cardo de Dentro como um dos exemplos e afirma ser uma situação “grave de saúde pública”. Uma vez que, explica, “os resíduos produzidos nas habitações são lançados diretamente nas levadas”.

“Estamos todos os dias no terreno”

A Secretária Regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou na manhã do passado dia 13, numa ação decorrente do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) de 2025, que entrou em vigor a 1 de junho, e que teve como palco o Caminho Eng.º Paulo Conceição Rocha da Silva, nas zonas altas de São Roque.

Confiança denuncia “fraude política” do PSD

A proposta apresentada pelo executivo PSD para a celebração de um acordo de regularização de dívida com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., teve o voto contra da Coligação Confiança, considerando-o “juridicamente insustentável, financeiramente ruinoso e politicamente fraudulento”.

“Está tudo louco, ou quê?”

Ex-presidente do Governo Regional insurge-se contra privatização dos percursos pedestres. “Por muito menos que isso já caíram governos!”, diz Alberto João Jardim, que vê na intenção do Governo Regional de concessionar a gestão de percursos pedestres a privados uma “idiotice”. O partido JPP estima que o ‘negócio’ possa representar um valor anual de 10 milhões de euros, que passam a ficar fora dos cofres públicos. Ao apresentar o orçamento da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus disse na Assembleia Legislativa que o documento assenta numa “visão estratégica integrada” para o “desenvolvimento sustentável e a coesão territorial” da Madeira.

Elevada quantidade de drogas sintéticas apreendida

A operação decorreu na zona de desembarque do Navio “Lobo Marinho”. O Comando Regional da PSP Madeira informa que, no dia 14 de junho, na cidade do Porto Santo, procedeu à apreensão de uma elevada quantidade de drogas sintéticas à saída do Navio “Lobo Marinho”.

No âmbito da troca de informações policiais entre ilhas, os polícias de Porto Santo fiscalizaram e intercetaram no desembarque do referido navio, duas mulheres conotadas com o tráfico de estupefacientes.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online