Nas bancas a edição 1338 do Tribuna da Madeira

Madeira perde 24 milhões com “negociata” do teleférico

Élvio Sousa afirmou que “a nebulosa” em torno do projeto só foi conhecida depois do trabalho de investigação desencadeado pelo JPP, que teve de recorrer ao tribunal para trazer à luz do dia o estudo de viabilidade económica que “o Governo Regional havia escondido deliberadamente”.

Proposta de orçamento é “inaceitável”

Os Governos da Madeira e da república estão de acordo em recusar cortes no Fundo de Coesão no próximo Quadro Comunitário Europeu 2028-2034. O Ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida e o Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, reunidos em Lisboa, classificaram de “inaceitável” a proposta de orçamento da Comissão Europeia, que prevê uma diminuição dos fundos para as Regiões e a sua centralização nos Estados-Membros. O Ministro disse mesmo ser incompreensível que o orçamento não atenda à realidade e às especificidades das regiões ultraperiféricas. “As Regiões Ultraperiféricas têm de ter um tratamento específico, que não está previsto nesta proposta”.

Governo paga “erros e omissões”

Novos custos financeiros na execução de empreitadas devem-se a “técnicas construtivas que se revelaram desvantajosas”. “Erros e omissões” em projectos de execução de empreitadas têm obrigado o Governo Regional a assumir encargos financeiros com “trabalhos complementares” em obras como o «Nó da Cancela», a «Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada» e a «Nova Ligação Quebradas/Amparo». Motivo? Foram detectados “um conjunto de técnicas construtivas que se revelaram desvantajosas”, pelo que “a sua utilização encontrou obstáculos” e “tornou-se necessário introduzir adaptações”.

Três milhões para assessoria e consultoria técnica

Estrutura de Missão vai coordenar instalação do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira. Nos próximos três anos, os serviços de assessoria e consultoria técnica para o Hospital Central e Universitário da Madeira vão custar quase três milhões de euros. Há cerca de três semanas, foi criada uma Estrutura de Missão para a “coordenação, planeamento e condução do procedimento inerente à instalação e modelo de funcionamento” do novo Hospital da Madeira e da Unidade Local de Saúde do Porto Santo. O Governo Regional estabeleceu que podem ser celebrados contratos de prestação de serviços nos termos da lei, sempre que tal se revele “imprescindível e necessário”.

Temporada artística chegou ao fim

O Teatro Municipal Baltazar Dias volta a repetir 37.000 espectadores na temporada artística e a receita de bilheteira chegou aos 118 mil euros. A temporada artística 2024/2025 chegou ao fim e ficou marcada por um princípio que guiou a escolha da programação: a ‘escuta do outro’. Sob o lema “Todos os caminhos vão dar ao Baltazar Dias”, o palco do Baltazar Dias acolheu muitas vozes, corpos e histórias que vieram de diferentes geografias, origens e formas de expressão. Foram realizados 53 espetáculos com o total de 123 récitas que envolveram mais de 520 artistas diferentes ao longo da temporada e envolveram 26 estruturas artísticas diferentes.

Construção do maior projeto eólico da Madeira

Projeto de 32,8 milhões de euros contribui para a autonomia energética da Madeira e de Porto Santo, promovendo a sustentabilidade energética, reforçando a produção com fontes renováveis e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

Alojamento Local – Emissão de novas licenças suspensas

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, anunciou, esta quinta-feira, dia 7, a decisão da autarquia de suspender provisoriamente, por um período de seis meses, a emissão de novas licenças de Alojamento Local (AL) no concelho. A medida será formalmente apresentada na próxima reunião de Câmara e submetida à Assembleia Municipal em setembro.

