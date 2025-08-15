Nas bancas a edição 1339 do Tribuna da Madeira

IFCN pondera usar drones na reflorestação

Instituto público quer lançar “bolas de semente” sobre áreas ardidas em 2024. O incêndio que deflagrou em 14 de agosto de 2024 nas serras do município da Ribeira Brava e propagou-se aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana percorreu uma área de 5.116 hectares. Em cerca de 84% da superfície ardida, aponta o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, os declives são iguais ou superiores a 50%, em encostas acentuadas e zonas de muito difícil acesso. Está em análise a utilização de “drones” para a introdução de 170 mil plantas. Aguarda-se financiamento europeu.

Tribunal contraria intenções do Governo

Decisão judicial liberta trabalhadores do CARAM do cumprimento de serviços mínimos. Os serviços mínimos decretados pelo Governo Regional para o Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira foram suspensos por decisão judicial. Segundo o Executivo de Miguel Albuquerque, a paralisação total do único centro de abate existente na Região, durante um período seguido de doze dias, era “suscetível de potenciar o abate informal e clandestino de animais para consumo humano, comprometendo a saúde pública e a proteção animal”. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas alerta para que “se abstenham de praticar quaisquer actos que contrariem esta suspensão”.

Utilizadores de autocarros vão enfrentar “perturbações”

A realização de plenários de trabalhadores das empresas SIGA Rodoeste e Horários do Funchal, na próxima segunda-feira, deverão voltar a causar “constrangimentos” para os passageiros das duas empresas de transportes públicos. Há meses que o processo de negociação entre Governo Regional e Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores é marcado por trocas de acusações.

Acção de limpeza encontra cocaína

O navio da Marinha Portuguesa «NRP Zaire», prestou na segunda-feira, dia 11 de agosto, apoio logístico numa ação de limpeza na Ilha Selvagem Pequena, no âmbito do projeto ambiental «Free Litter», promovido pela Direção Regional do Ambiente e Mar da Região Autónoma da Madeira (RAM). Durante esta intervenção, foram recolhidos 211kg de resíduos ao longo de 80 metros de linha costeira, contribuindo para a preservação dos ecossistemas das Ilhas Selvagens e para o combate à poluição marinha. Todos os resíduos foram posteriormente transportados pelo «NRP Zaire» e desembarcados no Porto do Funchal.

“Discurso inflamado, cheio de adjetivos e vazio de soluções”

O comandante regional da PSP foi acusado por Francisco Gomes de ter uma liderança “fraca, incompetente e profundamente desajustada à realidade operacional e social da Região”. A defesa do superintendente Ricardo Matos veio do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, que desafia o deputado do CHEGA na Assembleia da República a não confundir o “palco político” com “conhecimento técnico”, militando “pelo cultivo da ilusão e não o do realismo”.

Coligação PSD/CDS promete “valor acrescentado” em territórios do PS

Candidaturas autárquicas a concelhos liderados pelos socialistas foram

apresentadas esta semana. Luís Ferreira, Rui Marques e Dinarte Nunes estão firmemente convictos de que vão retirar o PS do poder autárquico nos concelhos de Machico, Ponta do Sol e Porto Moniz. O atual diretor regional das Pescas vê em Machico um município “encalhado” e o deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira quer corresponder a “apelos” da população da Ponta do Sol. A exemplo destes, também Dinarte Nunes acredita na ‘equipa’ que o acompanha.

Greve regressa aos museus e monumentos nacionais

A “falta de respostas” do Governo da República levou a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) a marcar uma greve dos trabalhadores dos museus e monumentos nacionais para esta sexta-feira, 15 de agosto, dia de feriado nacional. É um regresso à paralisação em dias feriados, o que tem decorrido ao longo de 2025.

