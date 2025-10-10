Nas bancas a edição 1347 do Tribuna da Madeira

Autárquicas com ‘tira-teimas’ em três concelhos

PSD e CDS governam a Madeira em coligação, mas em três dos 11 municípios da Região esgrimiram argumentos para criticar as opções autárquicas dos executivos municipais liderados isoladamente por cada um dos dois partidos. Em Câmara de Lobos, Calheta e Santana, a campanha para as eleições do próximo domingo ficou marcada por acusações: o PSD de “não cumprir promessas”, o CDS de “incapacidade de ouvir as pessoas e de trabalhar em parceria”. PSD e CDS concorrem coligados em oito municípios.

‘Portinho’ transformou-se em “arma de arremesso político”

Élia Ascensão lamenta as críticas ao ‘Portinho’ e garante que o atual projeto é de muito “menor impacto do que aquele que foi aprovado no tempo do PSD”. A candidata do JPP a Santa Cruz afirma que tem sido “vítima de um assassinato de caráter” nas redes sociais por “sujeitos identificados”.

“Abusos e impunidade” no Comando Regional da PSP da Madeira

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, dirigiu uma comunicação formal à Ministra da Administração Interna, denunciando o que considera ser uma sucessão de abusos, práticas impróprias e possíveis ilegalidades no Comando Regional da PSP da Madeira. Segundo o parlamentar adiantou ao «Tribuna», as situações envergonham a instituição, humilham os profissionais que nela servem e demonstram uma liderança com prioridades invertidas.

Voluntários para salvar as cagarras

A SPEA reforça apelo no resgate de aves marinhas juvenis. As brigadas noturnas de patrulhamento decorrem entre 23 de outubro e 5 de novembro.

Exército tem custos que “não são ressarcidos”

Governo Regional justifica reparação em instalações militares com a “salvaguarda do interesse público”. É a Direção Regional de Estradas que vai reparar os pavimentos nas imediações das “zonas de circulação e estacionamento” do Regimento de Guarnição n.º3 e da unidade militar de apoio ao Quartel-General da Zona Militar da Madeira. O Governo Regional autorizou o “pedido de colaboração” feito pelo Exército tendo em consideração a “salvaguarda do interesse público”. Há muito que o “relacionamento institucional” entre ambos é elogiado por militares e governantes. Miguel Albuquerque já foi distinguido com a Medalha D. Afonso Henriques e Alberto João Jardim, cerca de 10 anos antes, também recebera a Medalha da Cruz de São Jorge. As distinções ao atual e ao antigo presidente do Executivo madeirense foram justificadas pelo Estado-Maior do Exército e pelo Estado-Maior General das Forças Armadas com a “elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais” que ambos terão manifestado no desempenho de funções governativas e assim contribuído “significativamente” para a “eficiência, prestígio e cumprimento da missão” dos militares.

Reforço significativo de meios para a Missão da Armada na RAM

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o Diretor- Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima, Vice-Almirante Chaves Ferreira, que foi acompanhado pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

“Não cederemos aos interesses económicos”

Rui Caetano pede oportunidade para governar e garante que o principal foco é “a resolução dos problemas dos funchalenses, defendendo os seus direitos”. O candidato socialista ao Funchal afirma que a candidatura do PSD é “engodo” para “enganar” os funchalenses e “caçar votos”.

Promessas ‘à espera’ de serem cumpridas

Em vésperas de se saber os resultados destas eleições regionais, os partidos deixaram à população os registos das promessas dos seus programas eleitorais caso sejam eleitos, em que a maioria manteve o mesmo foco em algumas áreas como a habitação. A CDU, na voz de Ricardo Lume ao Funchal, aponta que “milhares de funchalenses perderam a voz que os defendia dentro da Câmara Municipal, e que muitos dos problemas que afetam o dia-a-dia da população como o saneamento básico, a habitação, os transportes ou as condições laborais deixaram de ser discutidos nas reuniões da vereação da CMF.” Nesse sentido, defende “ser urgente” resgatar essa voz.

