Destaque 

Nas bancas a edição 1354 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira 0 Comentários ,

Setor das pescas atravessa “situação crítica”

André Franqueira Rodrigues afirma que os pescadores “exigem respostas urgentes” da União Europeia. O eurodeputado socialista chamou a atenção da Comissão e do Conselho para as situações dos Açores, com a queda acentuada dos preços pagos aos pescadores, e da Madeira, com um crescente descontentamento e angústia entre os profissionais do setor.

 

Força Aérea resgatou 17 em operações de busca e salvamento

O Aeródromo de Manobra n.º 3, no Porto Santo, realizou no ano passado 231 transportes de doentes em estado clínico grave e salvou 17 vidas em operações de busca e salvamento no mar. O papel essencial da unidade no transporte de doentes entre o Porto Santo, a Madeira e o Continente, assim como nas e operações de busca e salvamento no mar, foi destacado na cerimónia que assinalou o 16.º aniversário do Aeródromo, realizado na passada quarta-feira.

 

“É preciso colocar a tónica da violência nos agressores”

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) assinalaram o dia para a eliminação da violência contra as mulheres e meninas na rua, ouvindo histórias na primeira pessoa e alertando para as diversas formas de violência a que as mulheres estão sujeitas.

 

Trial 4×4 no Porto Santo superou as expectativas

Os aventureiros do todo-o-terreno convergiram para o Porto Santo no passado fim-de-semana para participar na prova de trial CISET 4X4, um evento que superou as expectativas dos organizadores e atraiu um público entusiasta à “Ilha Dourada”. A competição contou com uma boa adesão, registando 21 concorrentes distribuídos por equipas regionais, nacionais e internacionais.

 

Governo evita “mais um problema” às empresas

Subsídio de insularidade defendido pelo CDS não tem a aceitação do A 1 de Maio, o Dia do Trabalhador, Miguel Albuquerque foi questionado sobre a atribuição do subsídio de insularidade aos trabalhadores do setor privado e disse que “o Governo não interfere nessa matéria”. Na passada quarta-feira, no Parlamento, considerou que a imposição seria “mais um problema” colocado às empresas. O líder do partido parceiro do PSD na coligação governamental tem defendido negociações no âmbito do Conselho de Concertação Social que permitam chegar a acordo no sentido de criar o subsídio de insularidade “também para os trabalhadores das empresas privadas e do setor social, de forma progressiva até atingir o subsídio de insularidade pago pelo Governo Regional e pelas câmaras municipais aos funcionários públicos”.

 

“A dança é a minha vida”

Dançando com a Diferença participou em atividades do Dia Mundial da Filosofia, na Escola do Carmo. Estiveram a concurso 14 Anjos, sendo 10 provenientes de Instituições da comunidade e 4 da Casa de Saúde Câmara Pestana. Os critérios de elaboração do anjo, assentavam fundamentalmente, além da criatividade, na utilização de materiais reciclados.

 

«eGames Lab» do Funchal passa para 2026

PSD, CDS e CHEGA votaram a favor, JPP, PS e IL abstiveram-se. A primeira Assembleia Municipal no Funchal do mandato 2025/2029 serviu para aprovar a reprogramação para 2026 de uma empreitada a ser executada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. A autarquia justifica a medida com questões processuais no âmbito dos procedimentos administrativos do Tribunal de Contas e que a reprogramação orçamental não acarreta a perda de financiamento. O CHEGA, que votou a favor da sétima reprogramação no Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal funchalense, acusou PS, JPP e IL de terem lavado as mãos “quando o Funchal mais precisava de responsabilidade”.

 

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online

PUB

Também pode gostar

Nas bancas a edição 981 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Nas bancas a edição 981 do Tribuna da Madeira

Nas bancas a edição 956 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Nas bancas a edição 956 do Tribuna da Madeira

Edição nº 1160 do Semanário Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Edição nº 1160 do Semanário Tribuna da Madeira

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *