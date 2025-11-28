Nas bancas a edição 1354 do Tribuna da Madeira

Setor das pescas atravessa “situação crítica”

André Franqueira Rodrigues afirma que os pescadores “exigem respostas urgentes” da União Europeia. O eurodeputado socialista chamou a atenção da Comissão e do Conselho para as situações dos Açores, com a queda acentuada dos preços pagos aos pescadores, e da Madeira, com um crescente descontentamento e angústia entre os profissionais do setor.

Força Aérea resgatou 17 em operações de busca e salvamento

O Aeródromo de Manobra n.º 3, no Porto Santo, realizou no ano passado 231 transportes de doentes em estado clínico grave e salvou 17 vidas em operações de busca e salvamento no mar. O papel essencial da unidade no transporte de doentes entre o Porto Santo, a Madeira e o Continente, assim como nas e operações de busca e salvamento no mar, foi destacado na cerimónia que assinalou o 16.º aniversário do Aeródromo, realizado na passada quarta-feira.

“É preciso colocar a tónica da violência nos agressores”

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) assinalaram o dia para a eliminação da violência contra as mulheres e meninas na rua, ouvindo histórias na primeira pessoa e alertando para as diversas formas de violência a que as mulheres estão sujeitas.

Trial 4×4 no Porto Santo superou as expectativas

Os aventureiros do todo-o-terreno convergiram para o Porto Santo no passado fim-de-semana para participar na prova de trial CISET 4X4, um evento que superou as expectativas dos organizadores e atraiu um público entusiasta à “Ilha Dourada”. A competição contou com uma boa adesão, registando 21 concorrentes distribuídos por equipas regionais, nacionais e internacionais.

Governo evita “mais um problema” às empresas

Subsídio de insularidade defendido pelo CDS não tem a aceitação do A 1 de Maio, o Dia do Trabalhador, Miguel Albuquerque foi questionado sobre a atribuição do subsídio de insularidade aos trabalhadores do setor privado e disse que “o Governo não interfere nessa matéria”. Na passada quarta-feira, no Parlamento, considerou que a imposição seria “mais um problema” colocado às empresas. O líder do partido parceiro do PSD na coligação governamental tem defendido negociações no âmbito do Conselho de Concertação Social que permitam chegar a acordo no sentido de criar o subsídio de insularidade “também para os trabalhadores das empresas privadas e do setor social, de forma progressiva até atingir o subsídio de insularidade pago pelo Governo Regional e pelas câmaras municipais aos funcionários públicos”.

“A dança é a minha vida”

Dançando com a Diferença participou em atividades do Dia Mundial da Filosofia, na Escola do Carmo. Estiveram a concurso 14 Anjos, sendo 10 provenientes de Instituições da comunidade e 4 da Casa de Saúde Câmara Pestana. Os critérios de elaboração do anjo, assentavam fundamentalmente, além da criatividade, na utilização de materiais reciclados.

«eGames Lab» do Funchal passa para 2026

PSD, CDS e CHEGA votaram a favor, JPP, PS e IL abstiveram-se. A primeira Assembleia Municipal no Funchal do mandato 2025/2029 serviu para aprovar a reprogramação para 2026 de uma empreitada a ser executada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. A autarquia justifica a medida com questões processuais no âmbito dos procedimentos administrativos do Tribunal de Contas e que a reprogramação orçamental não acarreta a perda de financiamento. O CHEGA, que votou a favor da sétima reprogramação no Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal funchalense, acusou PS, JPP e IL de terem lavado as mãos “quando o Funchal mais precisava de responsabilidade”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online