Nas bancas a edição 1366 do Tribuna da Madeira

Governo “mantém a ambição” de prolongar a pontinha

José Manuel Rodrigues destacou também o novo modelo de gestão do Porto do Funchal. O governante com a pasta da Economia enalteceu o papel determinante da indústria de cruzeiros “no desenvolvimento económico regional, na dinamização do turismo e na criação de oportunidades para as comunidades locais”.

Operação“Terra Queimada”

Suspeitas de fraude na obtenção de fundos na Madeira.

A Polícia Judiciária desencadeou, nos distritos de Lisboa e do Funchal, uma operação de combate à fraude na atribuição de fundos europeus destinados a projetos de reflorestação na Madeira, com danos estimados em mais de 3.6 milhões de euros, no âmbito de um inquérito dirigido pela Procuradoria Europeia, e no qual foram constituídos sete arguidos, cinco pessoas singulares e duas coletivas.

“Os direitos existem, têm de ser exercidos em igualdade”

La Salette Marques visita a Madeira e apresenta projeto pelo reforço da igualdade.A candidata à liderança nacional das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MSID), La Salette Marques, esteve na Madeira para apresentar o seu projeto de liderança e dialogar com militantes e dirigentes locais. A visita começou com contactos e reuniões com militantes em Machico e incluiu uma passagem pela Associação Olho.Te, projeto cultural e artístico que transformou o Bairro da Nazaré e que, segundo La Salette Marques, “tem servido para empoderar sobretudo mulheres, através da arte e do orgulho na sua comunidade”.

“Ucrânia com Amor”

A Associação “Ucrânia com Amor”, liderada por Katerina Leacock, promoveu, esta terça-feira, dia 24 de fevereiro, no Largo do Município, uma cerimónia que visou assinalar os quatro anos do início da guerra na Ucrânia, homenageando a força e resiliência do povo ucraniano.

Deputadas do PS avançam com queixa-crime contra Eduardo Jesus

As deputadas do Partido Socialista-Madeira Sancha de Campanella e Sílvia Silva avançaram com uma queixa-crime no Tribunal da Comarca da Madeira contra o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, pelas declarações ofensivas proferidas a 17 de junho de 2025, aquando do debate do Orçamento Regional.

Reflexo de decisões políticas

Miguel Albuquerque rebate críticas ao crescimento turístico ‘massificado’. “Quando comparamos a densidade turística da Madeira com outros destinos insulares europeus, verificamos que continuamos abaixo de realidades como Canárias, Baleares ou Malta”, disse o presidente do Governo Regional na Assembleia Legislativa da Madeira, durante o debate sobre o Turismo realizado na passada terça-feira. “Estamos a construir não apenas o presente, mas o amanhã do turismo regional. Estamos a consolidar um ciclo de sucesso com responsabilidade, visão e ambição. Estamos a garantir que cada visitante continua a sentir a Região como um destino ímpar, e cada residente se sente parte desse sucesso.”

Jovens empreendedores dissolvem Associação

“O espírito empreendedor que nos guiou continuará vivo em cada projeto que inspirámos.” Criada há poucos anos com o objetivo de “consciencializar os jovens para a importância do empreendedorismo”, a Associação de Jovens Empreendedores do Atlântico acabou dissolvida a 12 de Dezembro. “O objetivo é criar um setor empresarial mais forte na Madeira. Se a parte económica funcionar melhor, teremos mais habitação e habitação mais acessível, melhores salários, e conseguimos fixar os jovens à Região, em condições que lhes compense ficar cá,” apontou-se numa receção no Parlamento. Caminhada cultural assinala aniversário do «Caminho Real» | A Associação do Caminho Real da Madeira assinalou, no passado sábado, o seu 9.º aniversário com uma caminhada cultural entre a Igreja Matriz de Santo António da Serra e a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, reunindo cerca de 75 participantes num percurso de 12 quilómetros pelas zonas altas do concelho de Santa Cruz.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online