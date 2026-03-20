Nas bancas a edição 1369 do Tribuna da Madeira

PS não aceita “falta de transparência”

Socialistas acusam Governo Regional de esconder informação para “travar escrutínio”. O Grupo Parlamentar do PS não aceita a “falta de transparência” do Executivo madeirense no que respeita ao número de vagas “disponíveis para os madeirenses circularem nos trilhos da sua própria terra”. A portaria que condiciona os acessos aos percursos pedestres foi publicada há mais de três meses e, segundo os socialistas, o Governo Regional “esconde informação para travar escrutínio”. O partido diz que não vai tolerar mais esta tentativa de enganar os madeirenses e assegura que, caso os dados não sejam facultados, vai recorrer, mais uma vez, ao Tribunal Administrativo.

“Não há nenhum drama”

Albuquerque insiste que campos de golfe são “âncoras de desenvolvimento integral”. A oposição entende que o Executivo de coligação PSD/CDS, liderado por Miguel Albuquerque, não deve utilizar dinheiros públicos num projeto que se pretende privado. Carlos Rodrigues, atual vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e antigo deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, foi uma das vozes que veio a público manifestar-se contra o facto de o Governo Regional querer tornar-se novamente no Faial um construtor de campos de golfe.

“Pressão insustentável” sobre os pescadores

Eurodeputados socialistas pedem ação urgente da Comissão Europeia para fazer face ao impacto do aumento dos combustíveis no setor das pescas.

Papel da Zona Franca em debate no Porto

O Palácio da Bolsa, no Porto, vai acolher, no próximo dia 14 de abril, a conferência “A Zona Franca da Madeira ao serviço das empresas nacionais”. Trata-se de uma iniciativa dedicada ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), no contexto da recente prorrogação do regime de benefícios fiscais até 2033, e no quadro da acção promocional desenvolvida pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) no mercado português.

Articulação próxima com as Forças Armadas

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, recebeu em audiência o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, João Cartaxo Alves, que iniciou recentemente as suas funções.

“Fecham-se as audições sem ouvir uma das peças principais (Pedro Calado)”

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acusa o PSD de condicionar o devido escrutínio ao processo de implementação da rede regional de Cuidados Continuados Integrados, depois das irregularidades detetadas pelo Tribunal de Contas (TdC). O relatório do TdC analisa o período compreendido entre 2017 e 2022 e aponta que a implementação da rede de Cuidados Continuados foi “marcada por irregularidades graves, ausência de planeamento, falhas sistemáticas de controlo público e uma dependência excessiva de entidades privadas, identificando situações de negligência grave no exercício da função administrativa, pagamentos indevidos de milhões de euros e responsabilidades financeiras de natureza reintegratória e sancionatória nas áreas da saúde e da segurança social”. No centro da auditoria, encontra-se a Associação ‘Atalaia Living Care’, instituição particular de solidariedade social que concentrou uma parte significativa do financiamento público atribuído à Rede.

«O marketing turístico digital não se resume à projeção de destinos»

Diogo Goes e Sancha de Campanella em Congresso de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital. A advogada Sancha de Campanella e o docente e investigador Diogo Goes foram palestrantes convidados do 3º Congresso Internacional de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital, iniciativa promovida pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance [Brasil], em parceria com a Universidade Lusófona e com o ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. O evento ocorreu nos dias 18 e 19 de março, com atividades distribuídas entre o campus do ISVOUGA, em Santa Maria da Feira e as instalações da Universidade Lusófona, no Porto.

Reforço da prevenção de incêndios rurais

O Governo Regional está a reforçar a prevenção de incêndios rurais com uma intervenção de gestão de combustível e controlo de espécies invasoras no Paul da Serra, numa área de cerca de 40 hectares.

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