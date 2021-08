Nas bancas a edição 1131 do Tribuna da Madeira

Vandalismo volta a ‘manchar’ a «ilha dourada»

Tal como em 2020, actos de vandalismo voltam a marcar o Verão no Porto Santo. O ano passado, confrontada com o fenómeno, a PSP garantiu que iria “prosseguir na sua acção pedagógica e sensibilizadora, incrementando as acções de policiamento para manter a tranquilidade pública”. Idalino Vasconcelos, o presidente da autarquia, lamentou que “atitudes infantis” e “actos irreflectidos e anti-sociais” tenham colocado em causa a «ilha dourada» como “destino de tranquilidade e segurança”.

Aniversário do Funchal com programa lúdico

A Câmara Municipal leva um mês de comemorações do Dia da Cidade, que se assinala a 21 de agosto, a todo o Funchal, com um programa que visa comemorar de forma lúdica este aniversário. O Presidente Miguel Silva Gouveia destaca “a oferta cultural variada e de excelente qualidade que será posta ao dispor dos funchalenses e de todos aqueles que nos visitam este Verão, um pouco por toda a cidade”.

CDU fala em “processos de corrupção eleitoral”

As acusações são de “abuso de poder” e “uso ilegítimo de meios” para fins eleitorais, e nenhum partido com poder executivo tem escapado a polémicas. As acusações não são recentes, exclusivas de alguns partidos ou, tão pouco, inéditas. O tema tem ganhado relevância com a aproximação das eleições autárquicas. É uma questão que extravasa a realidade regional e tem ‘alimentado’ o combate político com a República.

Teatro ‘Bolo do Caco’ apresenta «O Tesouro da Capela»

A Associação Teatro ‘Bolo do Caco’ estreou, esta semana, a nova Peça Infanto-Juvenil denominada «O Tesouro da Capela». A peça, inserida nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal, em colaboração com o Município, estará patente até ao dia 20 de agosto.

Jacinto quer manuais gratuitos em todo o ensino obrigatório

A educação será um dos eixos do projeto de Jacinto Serrão para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. O candidato do PS acredita que o desenvolvimento do concelho passa por colocar a educação como um eixo essencial, aliado ao alívio do orçamento das famílias. Jacinto Serrão pretende implementar a extensão da gratuitidade dos manuais além do primeiro ciclo, ao longo de toda a escolaridade obrigatória, e o apoio na mensalidade de creches e pré-escolar.

Célia pretende complementar a oferta turística

Depois de vários anos apenas a transportar carga e a servir os agricultores, o teleférico dos Canhas passará também a ser disponibilizado para o transporte de pessoas, tendo como objetivo rentabilizar este equipamento e torná-lo um complemento à oferta turística daquela freguesia.

Campanha de incentivo ao consumo nos Mercados Municipais

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Mercados, vai promover, nos dias 13 e 14 de agosto, esta sexta-feira e sábado, no Mercado dos Lavradores, a campanha de incentivo ao consumo “Por 30, oferecemos 5”. Assim, por cada 30 euros de compras realizadas, o Município vai oferecer um voucher de 5€ que pode ser usado no Mercado dos Lavradores ou no Mercado da Penteada.

Projetos urbanísticos avaliados “’com urgência’

O candidato da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ à presidência da Câmara Municipal do Funchal garante que, se for eleito no próximo dia 26 de setembro, o departamento de urbanismo da autarquia não vai demorar mais do que cinco dias úteis para fazer uma primeira análise dos projectos, assim como responder aos empresários que queiram investir na Cidade do Funchal.

60 projetos criaram 100 postos de trabalho

O Governo Regional apoiou com 1 milhão de euros 60 projectos de empreendedorismo jovem que deram trabalho a cerca de uma centena de pessoas. O Executivo madeirense diz que vai “continuar a adoptar medidas activas que incentivem o empreendedorismo de desempregados”.

Reforço do dispositivo Naval

Decorrente do incremento em matéria de patrulhamento da ZEE Madeira na Região Autónoma da Madeira, vai ser reforçado o dispositivo naval de forma a acautelar todas as tarefas com especial relevo para as vocacionadas para funções de segurança e autoridade do Estado no mar.

UMa abriu vagas para os CteSP

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) até 30 de agosto. As candidaturas são submetidas online através do endereço https://candidaturas.uma.pt. Caso existam vagas sobrantes após a primeira fase, a UMa irá disponibilizar estas vagas para uma segunda fase de candidaturas, a decorrer de 28 de setembro a 4 de outubro.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online