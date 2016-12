Marrocos 'quer fortalecer' relações com Portugal

Karima Benyaich referiu, ainda, que a sua visita tem como objectivo fortalecer as relações entre Marrocos, Portugal e Madeira, destacando que as “relações entre os dois países é forte”.

No final da reunião com Ireneu Barreto, a diplomata referiu à comunicação social que o encontro teve como objectivo conhecer “mais um pouco da realidade da Região”, estando integrado num conjunto de visitas que tem realizado em várias regiões de Portugal.

