Tubarão-fantasma filmado pela primeira vez

Os cientistas concluíram que se trata de um Hydrolagus trolli, um quimera de nariz pontiagudo e com um órgão sexual retráctil na cabeça, conforme reporta a revista The National Geographic, que dá especial destaque à pesquisa.

Foi filmado a uma profundidade de mais de dois mil metros e as dúvidas que surgiram sobre se seria um novo tipo de tubarão-fantasma só agora foram desfeitas, após uma elaborada investigação que foi publicada no jornal científico Marine Biodiversity Records.

Estas primeiras filmagens inéditas deste animal vivo e no seu habitat natural, no Oceano Pacífico, nas águas entre a Califórnia e o Hawai, foram captadas em 2009 mas só agora foram divulgadas, depois de se concluir que se trata mesmo de um tubarão-fantasma.

As imagens inéditas de um tubarão-fantasma, filmadas a grande profundidade, estão a entusiasmar cientistas e não só, ajudando a desvendar um pouco do véu em torno desta estranha criatura marinha.

You May Also Like