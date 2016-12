Muchoviajes vende viagens nos CTT

A agência online Muchoviaje, do grupo Gowaii, chegou a acordo com os Correios de Portugal para colocar nos seus balcões postos de venda online, cujo pagamento se pode fazer com cartão no mostrador desse balcão dos correios ou no computador do cliente.

Segundo transmitiu o Hosteltur, o projecto de expansão do Grupo Gowaii já conta com a implementação da ‘mala de viagem’ em 15 balcões dos CTT, em modo de teste. “O objectivo é estar em 50 balcões em 2017 e chegar aos 150 em três anos”, aponta Endika Ormaeche, director-geral da Muchoviaje ao jornal espanhol.

Trata-se assim de um terminal, em forma de mala de viagens, onde o clinete pode navegar na oferta da Muchoviaje, reserva e decidir o meio de pagamento. Pode pagar com cartão no próprio terminal, no mostrador do balcão dos CTT ou chegar a cada e pagar no seu computador com o seu cartão.