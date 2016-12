“Sei” dos Amor Electro antecipa novo álbum

Depois de “Juntos Somos mais Fortes”, “Sei” é o mais recente tema dos Amor Electro e antecipa um novo álbum, ainda sem título, com saída prevista para a próxima Primavera.

Gravado nos Estúdios de Paço de Arcos, com produção de Tiago Pais Dias , o novo single “Sei” junta à voz única de Marisa Liz o flow incisivo de Miguel Pité, MC dos Megadrive, e o resultado é intenso, explosivo.

Musicalmente, a portugalidade com que os Amor Electro tratam a sua música sente-se mais em pormenores das linhas melódicas e menos nos arranjos; o som, deste “Sei”, saiu mais urbano, sofisticado.

Dentro de alguns meses, com o novo álbum, saberemos se os instrumentos tradicionais regressam ou não.