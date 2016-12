Messika apresenta coleção MOVE

Em 2015, Valérie Messika lançou NOA, uma fita de ouro brilhante e diamantes. Esta nova linha é o companheiro ideal de todos os dias. Em 2016, as pulseiras e os anéis ROMANE completaram a coleção. Combinando estrutura e trabalho minucioso, a assimetria moderna é equilibrada através do movimento dos diamantes. Mais do que nunca, a coleção MOVE transporta-a numa espiral de amor. Valerie Messika decidiu comemorar o seu amor e deu a estas coleções o nome das suas duas filhas, NOA e ROMANE.

MOVE JEWELRY é uma das coleções de assinatura Messika, com um design contemporâneo e um estilo Haute Couture. Os três diamantes móveis simbolizam o amor de ontem, de hoje e de amanhã. Clássico, elegante e um tanto rock‘n’roll a colecção MOVE JEWELRY completa o desejo e complementa cada look. Uma combinação ousada de fascínio intemporal e variações incriveis. A título de curiosidade, uma jóia MOVE é vendida a cada 30 minutos em todo o mundo.

