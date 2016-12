Entre no ano novo com energia

O Método PronoKal oferece uma gama de produtos que proporciona energia suficiente para as atividades do dia-a-dia. Os pacientes têm à sua disposição barras de energia que contêm proteínas de alta qualidade, baixo teor de gordura e baixa composição de hidratos de carbono, muito úteis para recuperar a energia depois da atividade física.

Iogurte:é rico em probióticos microrganismos, benefícios que ajudam a prevenir doenças. Os iogurtes não pasteurizados melhoram a digestão e aumentam as defesas imunitárias do organismo. Os iogurtes fornecem ainda minerais e cálcio essenciais para o desenvolvimento ócio.

A aveia, o iogurte, as frutas… São alguns dos alimentos que não podem faltar no seu pequeno-almoço, uma vez que são ricos em fibra, ácidos gordos essenciais e açúcares completos e fornecem energia para enfrentar o dia-a-dia. A especialista em nutrição da PronoKal Group, Graciela Moreira, revela quais os 5 alimentos indispensáveis:

indica-lhe quais os alimentos que a poderão ajudar e recomenda aplicar os seus conselhos desde manhã cedo: “Tome sempre um bom pequeno-almoço, entre as 300-500 calorias, constituído por nutrientes e proteínas. Sentirá uma diferença significativa no seu quotidiano se priorizar a primeira refeição do dia”.

Com 2016 a chegar ao fim, começamos a pensar nas resoluções de ano novo, que passam sempre por manter uma alimentação saudável e a boa forma física. Para que comece o ano motivada e com energia, Graciela Moreira, especialista em cozinha e nutrição da Pronokal Group

