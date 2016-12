Governo congratula-se com a desconvocatória da greve nos aeroportos

“Esta é uma excelente notícia que vai ao encontro do que a Região defendeu, desde o primeiro momento, junto do Governo da República e dos Sindicatos envolvidos”, sublinha Eduardo Jesus, para quem este desfecho demonstra “bom senso e capacidade de entendimento em prol do interesse público e, neste caso concreto, dos passageiros que iriam viajar nestes dias e dos destinos que viriam a ser altamente prejudicados na sua imagem e na sua capacidade de resposta, caso não fosse encontrada uma solução”.

