Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado arrecada 511 milhões de euros

Cerca de 60% dos 93 mil contribuintes aderiram à modalidade de pagamento em prestações, que podem ir até 150 no período de vigência do plano, que é de 11 anos.

Em nota divulgada pelo Gabinete do Ministro das Finanças, pode ler-se que «o total de dívida fiscal que ficou submetido a este regime é de 1144 milhões, correspondendo a cerca de 573 mil processos por dívidas fiscais, com a divida média por processo a fixar-se nos 1997 euros e a dívida média por contribuinte nos 12323 euros».

