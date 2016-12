Santos Silva pede desculpa por “feira do gado”

“Ali o Vieira da Silva conseguiu mais um acordo! Ó Zé António, és o maior! Grande negociante… Era como uma feira de gado! Foram todos menos a CGTP? Parabéns”, gracejou o socialista, a segunda figura do Executivo de António Costa. Antes do pedido de desculpa, a comparação da concertação social a uma feira de gado já tinha merecido críticas de alguns parceiros sociais.

Nas imagens captadas pode ver-se o governante com a pasta da diplomacia a elogiar o ministro do Trabalho e da Segurança Social, José António Vieira da Silva, pelo acordo alcançado em sede de concertação social, na quinta-feira, dia 22 Dezembro.

