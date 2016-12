FPF solidária com tragédia no Uganda

Fernando Gomes enviou uma mensagem de pesar para com as vítimas do acidente de barco que vitimou jogadores da equipa do Buliisa FC e alguns dos seus adeptos.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, endereçou ao seu homólogo do Uganda, Moses Magogo, uma mensagem, em seu nome pessoal e no da FPF, na qual expressa o seu pesar perante a tragédida que vitimou jogadores da equipa do Buliisa FC, bem como alguns adeptos do clube.

O acidente, que envolveu o barco onde viajavam atletas e adeptos, ocorreu no passado domingo, no Lago Albert, no Uganda, vitimando 30 pessoas.