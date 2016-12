Jerusalém suspende construção em colonatos

Esta resolução exige que “Israel cesse imediatamente e completamente todas as actividades de colonização no território palestiniano ocupado, incluindo Jerusalém Oriental”. Israel garantiu que não iria cumprir a resolução.

A Câmara Municipal de Jerusalém suspendeu hoje a votação para aprovar a construção de novas casas na parte palestiniana da cidade que está ocupada por Israel. Seria a primeira autorização do género desde a recente resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a construção de colonatos israelitas.

