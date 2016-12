Multimilionários vão acabar o ano com mais 237 mil milhões de dólares

O único não-americano a constar dos cinco que mais riqueza acumularam em 2016 foi Bernard Arnault, director-executivo da Loius Vuitton, que aumentou a sua fortuna para 38,9 mil milhões de dólares, tirando partido do bom desempenho da marca no mercado chinês.

Os multimilionários norte-americanos terão beneficiado com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, acrescentado 77 mil milhões de dólares no período que se seguiu às eleições.

Segundo a Bloomberg, os ganhos em 2016 foram de resto liderados por cidadãos norte-americanos, como o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, que continua a ser o homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em 91,5 mil milhões de dólares.

Os mais ricos do mundo vão acabar 2016 com mais 237 mil milhões de dólares nas suas fortunas pessoais. A indicação é do Índice de Bilionários da Bloomberg, que aponta para um aumento de 5,7% na riqueza acumulada pelos multimilionários mundiais, passando o volume total para os 4,4 biliões de dólares.

