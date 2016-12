Estado de saúde de Mário Soares tem registado “um progressivo agravamento”

Internado desde o dia 13 de dezembro, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

O estado de saúde do antigo Presidente da República Mário Soares “tem registado nas últimas horas um progressivo agravamento”, anunciou hoje o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde está internado.

