Feira de Alfarrabista no Mercado dos Lavradores

A fim de melhor potenciar o espaço de excelência da Cidade do Funchal que é o Mercado dos Lavradores, pretende-se através da dinamização das Feiras, dar a conhecer os vários Produtos regionais, envolvendo diversas Instituições e/ou Particulares, com a oportunidade de contribuirmos todos, através da “Responsabilidade Social” com a Comunidade em geral e principalmente, contribuir para a Economia Regional.

