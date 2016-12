Regime de gasóleo profissional vai ser alargado a todo o País

O período experimental do regime de gasóleo profissional para as empresas de transporte de mercadorias arrancou em 15 de setembro, em 55 postos de abastecimento de oito concelhos, em quatro zonas fronteiriças – Quintanilha, Vilar de Formoso, Caia e Vila Verde de Ficalho.

«O País não vai perder o volume brutal de milhões de euros que todos os anos estava a perder», disse, afirmando que este «é um passo no sentido de que no ponto de vista fiscal os combustíveis possam ter um tratamento fiscal o mais próximo possível do de Espanha».

